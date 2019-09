Um tributo à obra de Antônio Madureira, compositor potiguar pioneiro do Movimento Armorial, no ano de seu 70º aniversário, é o que o grupo Rosa Armorial realiza no show desta quinta-feira, dia 19, às 20 horas, no Teatro Paiol. O espetáculo Viva seu Antônio! faz parte do trabalho de pesquisa e produção da música armorial.

Rosa Armorial, fundado em 2009 em Curitiba, leva ao palco Carla Zago (violino), Marcela Zanette (flautas), Dú Gomide (viola caipira, violão, rabeca), Bruna Buschle (contrabaixo), Gabriela Bruel (percussão) e Denis Mariano (percussão) – com participação especial Lucas Melo (violão). No repertório, é uma seleção de músicas de Antonio Madureira, carinhosamente conhecido como Zoca.

“Ele é um mestre! Dotado de toda a sabedoria, gentileza, humanidade e humildade que somente se encontra nos melhores”, diz Carla Zaga, explicando que neste show o grupo fará um pequeno painel musical da sua vasta obra. “É a nossa grata e sincera homenagem a ele no ano do seu septuagésimo aniversário”.

A flautista Marcela Zanette, também fundadora do Rosa, completa dizendo que desde sua fundação o grupo tem no seu repertório músicas de compositores consagrados do movimento como Antônio Madureira. “Ao longo desse trabalho de pesquisa buscamos resgatar o conceito armorial na criação de arranjos refinados, reunindo o popular com o erudito, resultando numa sonoridade genuinamente brasileira”

Antônio Madureira nasceu em novembro de 1949, na cidade de Macau/RN. O compositor desde criança conviveu com a cultura nordestina. Com 17 anos mudou-se para Recife onde foi estudar violão na Escola de Música e Belas Artes. Junto a Ariano Suassuna, Guerra-Peixe, Francisco Brennand entre outros artistas e escritores, participou da fundação do “Movimento Armorial” em 1970, passando a liderar o Quinteto Armorial em 1974, tornando-se não somente o braço direito de Ariano bem como o principal compositor do movimento.

Imperdível: Quinta-feira, dia 19, às 20 horas, no Teatro Paiol. Ingressos R$15 e R$7,50 (meia entrada). Classificação etária: Livre. Duração 65 min. informações: (41) 3229-4458.