A convite do Sesi Cultura e do Sindivest, o estilista mineiro Ronaldo Fraga realizará master class, com o tema Brasilidades e provocações, dos palcos às passarelas, em ação do projeto Núcleo Criativo de Moda & Design. Será nesta sexta dia 23, em Maringá, das 14h às 16h30, com entrada franca, no Hotel Nobile Suítes. E integra a programação do evento Intersecções Criativas entre Moda & Cinema: um flerte com o audiovisual, que conta com a abertura da diretora de arte Isabelle Bittencourt.

Um dos estilistas mais inovadores do mundo, segundo o Design Museum de Londres, Ronaldo Fraga une palco e passarela com talento ímpar. No teatro, assinou figurinos para o diretor Felipe Vidal nos espetáculos Louise Valentina e Depois da Queda. Também desenvolveu os cenários e figurinos de Fonchito e a Lua, adaptação teatral do livro de Mario Vargas Llosa, com direção de Daniel Herz. Em 2018, foi premiado com o Shell pelo figurino da peça A Visita da Velha Senhora.

Na moda, sua marca está licenciada em mais de mil diferentes produtos, sempre tentando ligar o Brasil artesanal com o Brasil industrial.