O ex-jogador Ronaldo condenou os recentes casos de racismo no Campeonato Italiano e cobrou da Liga italiana punições aos clubes para evitar que tais episódios se repitam.

“Lamentáveis e repugnantes os casos de discriminação racial no último final de semana, no Campeonato Italiano. A Liga deveria se posicionar com seriedade e rigor. No mínimo, com punições que abrangessem perda de pontos, portões fechados nos jogos seguintes e aplicação de multa. Racismo é crime!”, postou ele.

Ronaldo, que jogou na Itália de 1997 a 2002 defendendo a Inter de Milão (onde ganhou o apelido de “Fenômeno”), disse ainda que cabe às instituições não dar espaço para esse tipo de acontecimento e que elas têm “uma responsabilidade enorme diante de casos antidesportistas e criminosos”.

Na rodada do final de semana, o atacante Mario Balotelli, do Brescia, foi alvo de ataques racistas da torcida do Verona. O jogador protestou em campo, ameaçou deixar o jogo, mas a partida foi retomada normalmente.