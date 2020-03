Ronaldinho e o irmão estão detidos no Paraguai

Ronaldinho sorri em foto com policial

ao depor sobre documentos falsos

Ídolo mundial, Ronaldinho Gaúcho foi tietado até mesmo quando foi depor no Ministério Público do Paraguai, na manhã desta quinta-feira, sobre o porte de documentos falsos. Uma das autoridades no local pediu para tirar uma foto com o jogador, que vestia uma camiseta de quase R$ 5 mil de uma marca de luxo no momento do registro. O ex-meia do Barcelona parece sorridente e até faz o seu famoso gesto de “hang loose” com as mãos no momento em que a foto foi tirada. A imagem logo viralizou nas redes sociais, assim como os memes sobre o assunto.

Ronaldinho e o irmão, Roberto de Assis Moreira, foram detidos na noite de quarta-feira no Yatch e Golf Club. O ex-craque responsabilizou o empresário Wilmondes Sousa Lira, de 45 anos, que o representa no país vizinho, por portar o documento adulterado. Segundo um dos seus advogados, Adolfo Marín, “Ronaldinho está chocado e ainda não entende o que aconteceu”.