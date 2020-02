Rogério Marinho assume Ministério do Desenvolvimento Regional

O presidente Jair Bolsonaro exonerou, hoje, dia 6 de fevereiro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

O cargo será ocupado por Rogério Marinho, que atuava como secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. A troca foi publicada em edição extra do “Diário Oficial da União”.

Integrantes do governo, afirmaram há pouco que Rogério Marinho deve cancelar e alterar sua agenda em Cascavel-Paraná, onde faria palestra com a presença de diversas autoridades políticas, empresariais e também os agricultores do Show Rural 2020.