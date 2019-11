Aposta do técnico Zinedine Zidane, Rodrygo fez jus ao prestígio junto ao craque francês. O atacante brasileiro marcou três gols na vitória por 6 a 0 do Real Madrid sobre o Galatasaray nesta quarta-feira (6), deixou bem encaminhada a classificação do time às oitavas de final da Champions League e alcançou uma marca importante.

Aos 18 anos e 301 dias, o paulista de Osasco se tornou o brasileiro mais jovem a marcar um gol na tradicional competição europeia de clubes. Ele não se mostrou satisfeito e foi à rede mais duas vezes na construção da goleada.

Rodrygo, assim, virou também o primeiro jogador do Brasil a fazer três gols em uma partida do torneio desde Ronaldo, também no Real Madrid.

Em 2003, o Fenômeno marcou todos os gols do time na derrota por 4 a 3 para o Manchester United, no Old Trafford, na Inglaterra, resultado suficiente para a classificação às semifinais e para aplausos dos donos da casa.

Desta vez, o triunfo foi mais fácil e deixou a equipe espanhola com sete pontos, com a classificação às oitavas de final bem encaminhada no Grupo A. A outra vaga da chave já é do Paris Saint-Germain, que encontrou dificuldades, mas venceu o Brugge em casa por 1 a 0, com uma bola na rede de Icardi.

A rodada também definiu a classificação antecipada de outros dois clubes. Pelo Grupo B, em Munique, o Bayern derrotou o Olympiacos por 2 a 0 e assegurou presença no mata-mata.

No Grupo D, a Juventus contou com um gol do brasileiro Douglas Costa para fazer 2 a 1 no Lokomotiv, em Moscou, e avançar.