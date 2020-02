Rodrigo Maia fez mais viagens em jatos da FAB que todos os políticos de Brasília

Utilizar as aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) é a maneira mais cara de fazer deslocamentos de autoridades e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é o campeão absoluto no abuso dessa regalia. O deputado já havia sido o mais assíduo em 2018 e elevou em 25% suas viagens ano passado, superando os voos somados dos dois ministros que mais viajaram na FAB: Osmar Terra (Cidadania) e Ernesto Araújo. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

Em 2018, de olho na reeleição como deputado e na presidência, Maia fez 198 voos. Em 2019 foram 251 contra 113 de Terra e 104 de Araújo.

Em janeiro, mês de recesso e sem trabalho, Maia fez 16 voos pela FAB. Pelo ritmo, o presidente da Câmara deve quebrar novo recorde.

No STF, o total de voos passou de 76 em 2018, quando Cármen Lúcia era presidente, para 91 em 2019, sob o comando de Dias Toffoli.

As viagens do presidente do Senado caíram de 61 com Eunício Oliveira (MDB-CE) em 2018 para 53 de Davi Alcolumbre no ano passado.

Fonte: diario do poder