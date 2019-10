Durante o Feriado da Padroeira, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou uma queda de 21,43% no número de acidentes em comparação com o mesmo feriado do ano passado. Neste ano a operação teve um dia a menos em comparação com o mesmo feriado do ano anterior. O trabalho de fiscalização começou às 14 horas de sexta-feira (11) e terminou às 23h59 de domingo (13) e reforçou o policiamento nas rodovias estaduais que cortam o Paraná.

Mesmo com o grave acidente que aconteceu no final da tarde de domingo, na PR 092 em Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba, com seis mortes, houve queda no número de acidentes em comparação com o mesmo feriado do ano anterior (de 70 caiu para 55). Neste feriado foram registrados nove mortes nas rodovias estaduais, contra 11 no mesmo período do ano passado, uma redução de 18,18%. Já os feridos aumentaram em 4,69% (de 64 subiu para 67).

Segundo o subcomandante da Polícia Rodoviária, major Marcio Antônio Machado Pereira, a imprudência ainda é o maior fator causador de acidentes. “De um ano para o outro a malha viária continua a mesma, porém a quantidade de veículos só aumenta. Estamos conseguindo, através de fiscalização, diminuir esse número de acidentes”, disse.

O trabalho preventivo do Polícia Rodoviária alcançou mais de 12 mil quilômetros de estradas estaduais e envolveu todo o efetivo da unidade, desde as equipes operacionais ao pessoal administrativo das seis companhias estabelecidas nas regiões do Estado.

O policiamento foi focado em pontos estratégicos e onde há mais incidência de acidentes e de infrações por excesso de velocidade, embriaguez ao volante, entre outros delitos de trânsito.

Ao longo dos principais trechos das estradas do Estado, o BPRv fez a fiscalização para coibir o excesso de velocidade, utilizando radares móveis. Durante o feriado da Padroeira deste ano foram feitas 1.364 imagens de radar, 46,21% a menos que o mesmo feriado do ano anterior, quando foram 2.536 imagens.

As autuações de infração de trânsito feitas pelos militares nas rodovias neste feriado chegaram a 917, uma redução de 27,51% em comparação com o ano anterior, quando foram 1.265 infrações lavradas. As ações de combate a embriaguez ao volante, seja por abordagens preventivas ou flagrantes, resultaram em 10 autuações pelo artigo 165 (multa) e outras quatro pelo artigo 306 (prisão do motorista). No mesmo feriado do ano passado foram quatro infrações pelo artigo 165 e quatro pelo artigo 306.