As noites da Rodoferroviária de Curitiba estão mais iluminadas. A Prefeitura concluiu na última semana os serviços que garantem segurança e conforto visual aos viajantes e profissionais que trabalham no local.

Toda a pista de acesso dos ônibus rodoviários para a área de desembarque está iluminada. O Departamento de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, responsável pelo trabalho, também recuperou toda iluminação da praça em frente à Rodoviária e dos estacionamentos.

Nestes locais de grande circulação de pessoas e de veículos, foram feitos 735 metros de valas para enterrar os cerca de dois mil metros de cabos e dutos que conduzem a energia para os novos projetores e luminárias instalados na Rodoferroviária.

O sistema de iluminação conta agora com o reforço da tecnologia do LED em oito luminárias de 125 watts, três luminárias de 240 watts, dez projetores de 200 watts e sete projetores de 50 watts.

De acordo com o diretor do Departamento de Iluminação, Tony Malheiros, também foram instaladas três novas entradas de energia para sustentar o sistema e as calçadas danificadas pela obra já estão consertadas. Ele destacou ainda a inserção do LED na Rodoferroviária. “As novas luminárias e projetores geram uma economia de energia de cerca de 40% e são mais duráveis”, disse.