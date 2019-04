O 25º Salão Paranaense de Turismo, agendado para os dias 3 e 4 de maio no Expo Unimed Curitiba, implantou em seu site oficial e através de espaço exclusivo no evento mais um serviço inédito, visando maior interação entre agentes de viagens, profissionais de turismo e expositores.

Trata-se da Rodada de Negócios agendada, que possibilita quem for ao evento agendar antecipadamente uma reunião exclusiva, de 15 minutos, com qualquer expositor, em espaço criando dentro do Salão especialmente para esse tipo de atendimento.

Segundo o vice-presidente de Relações com o Mercado da ABAV-PR, Pedro Falcon, a Rodada de Negócios é uma excelente iniciativa da Associação. “Cria uma nova oportunidade de contato, de comercialização e de conhecer os fornecedores que estarão expondo no Salão”, explica Falcon.

Como fazer o agendamento

O agendamento é feito através do site oficial www.salaoparanaense.com.br, e é necessário estar inscrito no evento para ter acesso.

Clicando na aba “Expositor”, aparece como último item o link “Agenda – Rodada de Negócios”. Ele dá acesso a todos os expositores. Escolhido com quem quer fazer contato é só clicar sobre o nome que abre uma agenda de horário. Aí, é só escolher o horário que melhor convém, marcar e esperar a confirmação do agendamento na tela. Para facilitar ainda mais, a organização do Salão programou envio de whatsapp um dia antes para todos que agendaram encontro, com função de lembrar o compromisso.

O 25º Salão Paranaense de Turismo, que comemora seu Jubileu de Prata, é idealizado, promovido e organizado pela ABAV-PR, que completa esse ano 50 anos e brinda seu Jubileu de Ouro. Essa edição histórica, entre importantes expositores e dezenas de capacitações, tem em sua programação a 15ª Mostra das Regiões Turísticas do Paraná e o 2º Fórum Nacional de Turismo Rodoviário. Mais informações no www.salaoparanaense.com.br ou através do telefone do 41 3223 3411.

Serviço

25º Salão Paranaense de Turismo

Rodada de Negócios

Dias 3 e 4 de maio

No Expo Unimed Curitiba

Informações no www.salaoparanaense.com.br ou 41 3223 3411