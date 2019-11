Resultados na Série B do Brasileiro. Pela 32ª rodada, ontem: Botafogo-RP 0 x 1 Coritiba, Operário-PR 1 x 1 Atlético-GO e Cuiabá 2 x 0 Bragantino, que segue com tranquilidade na.

Hoje, os jogos que fecham a rodada:

Vitória x Figueirense,

Oeste x CRB,

Criciúma x São Bento

América-MG x Ponte Preta.

No G4: Bragantino(62 pontos), Sport(56), Coritiba(52) e Atlético-GO(51). Na zona do rebaixamento: Figueirense, Vila Nova-GO, Criciúma e São Bento.