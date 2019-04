Os ingressos do Rock in Rio para 28 de setembro estão esgotados. Para esta data estão escalados no palco Mundo Foo Fighters, Weezer, Tenacious D e CPM 22 + Raimundos.

Era o último dia para o qual ainda havia bilhetes. Foram duas semanas para que tudo se esgotasse nesta quinta-feira (25), já que a venda teve início em 11 de abril.

Mais cedo, acabaram para o dia 29 de setembro (Bon Jovi, Dave Matthews Band, Goo Goo Dolls e Ivete Sangalo.).

Nesta quarta (24), acabaram os tíquetes para 5 de outubro, em que se apresentam Pink, Black Eyed Peas, H.E.R. e Anitta, que faz sua estreia no festival carioca, após passagem pelo evento em Lisboa.

A oitava edição do festival será realizada nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Como na última edição, o público receberá as pulseiras com chip. “Para quem optou por entrega em domicílio, receberá suas pulseiras até agosto de 2019. Já os clientes que optaram pela retirada em ponto físico, poderão buscar suas pulseiras a partir de julho 2019, em local a ser definido, na cidade do Rio de Janeiro”, explica o festival em nota.

Nas primeiras horas de venda, em 11 de abril, se esgotaram os bilhetes para os dias 4 de outubro, o dia do metal em que tocam Iron Maiden, Scorpions e Sepultura, e 6 de outubro, último dia de evento com Muse, Imagine Dragons e Nickelback.

FolhaPress