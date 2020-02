Rocio Canvas abre Loja Arquivo

A Outfit4You, que fica dentro da loja Coletiza, sedia, entre os dias 5 e 15 de fevereiro, a pop up store da marca Rocio Canvas, que oferecerá peças de todas as coleções desde sua criação, em 2017;

A Loja Arquivo é a forma que o estilista Diego Malicheski encontrou para reapresentar ao público peças que compõem o seu acervo. Ela ocupa uma ala separada e é identificada com linguagem visual própria construída com tecidos Lunelli, criando uma presença marcante no ambiente da multimarca. Rocio Canvas soma seis coleções apresentadas, cinco delas na Casa de Criadores, em São Paulo, uma das semanas de moda mais longevas e consistentes do país.

A projeção nacional da marca curitibana chamou a atenção de lojas como a Pair, em São Paulo, e a Obra Ipanema, no Rio. Em Curitiba, é comercializada nas multimarcas Outfit4You, Gallerist e Namix.

As peças a venda – incluindo acessórios como sapatos e bolsas – terão descontos especiais. O estilista Diego Malicheski permanecerá na pop up store no período de funcionamento para trocar informações e atender aos clientes pessoalmente.

A RC carrega em seu DNA um misto do exercício incansável com a estrutura e o minimalismo arquitetônico que se desdobra vezes em formas mais orgânicas, vezes em propostas mais rígidas. Rocio é o segundo nome da mãe do estilista Diego Malicheski e Canvas quer dizer “tela” em inglês, a tela que representa a plataforma pura para a roupa a ser criada. Anote: De 5 a 15 de fevereiro. Rua Saldanha Marinho, 1230. Abre as 19h.