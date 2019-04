A Roca Brasil Cerámica firma sua força no mercado nacional e internacional com lançamentos contemporâneos e cheios de personalidade, apresentados em duas grandes feiras do setor na América Latina – a Coverings e Feicon Batimat, que acontecerão nesta semana, de 09 a 12 de abril. Com parques fabris em Campo Largo e São Mateus do Sul, no Paraná, a marca tem em seu DNA o design, sustentabilidade e tecnologia.

Em sua 30ª edição, a Coverings 2019 ocorre em Orlando, na Flórida, e movimenta mais de 26 mil visitantes de todo mundo. São mais de 40 países expondo em seus corredores, fazendo dela a maior feira de cerâmicas e pedras naturais da América do Norte.

Dirigida especialmente para os construtores e mercado varejista, por sua vez, a Feicon Batimat – Salão Internacional da Construção e Arquitetura – chega a sua 25ª edição. São esperados mais de 50 mil lojistas e construtores de todo o país na feira. Na oportunidade, a empresa apresentará os lançamentos da Incepa ao ambientar o estande de Celite, marca pertencente ao grupo.

“É muito importante para nós estarmos em feiras tão consagradas. Essas ações firmam nossa marca como global e nos incentivam a crescer e explorar ainda mais nosso potencial” expressa Celso Cavalli, managing diretor da Roca Brasil Cerámica.

Em seus estandes, a marca traz lançamentos que unem design com a alta tecnologia de sua indústria, que permite produção de grandes formatos em lâminas de apenas 7 mm de espessura. Há ainda a impressão em HD, capaz de transformar os porcelanatos em réplicas perfeitas dos materiais naturais, como madeira, mármore e pedra.