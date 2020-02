Robô japonês pode substituir bartenders humanos

O primeiro barman robô do Japão começou a servir bebidas em um pub de Tóquio, em um teste que pode iniciar uma onda de automação em restaurantes e lojas, que têm tido dificuldades para contratar novos funcionários.

O robô industrial reaproveitado serve bebidas em um pub japonês operado pela rede de restaurantes Yoronotaki. Um tablet com a imagem de um rosto sorri e fala sobre o clima enquanto prepara os pedidos.

O robô, fabricado pela empresa QBIT Robotics, pode servir uma cerveja em 40 segundos e preparar um coquetel em um minuto. Ele usa quatro câmeras para monitorar os clientes e analisar suas expressões com um software de inteligência artificial (AI).

Encontrar novos funcionários, especialmente no setor de serviços do Japão, deve ficar ainda mais difícil.

O governo diminuiu as restrições de visto para atrair mais trabalhadores estrangeiros, mas as empresas ainda enfrentam escassez de mão-de-obra, à medida que a população diminui e o número de pessoas com mais de 65 anos aumenta para mais de um terço do total.

As empresas de serviços que não podem se mudar para o exterior ou tirar proveito da automação são mais vulneráveis que as empresas industriais. Somente na área da saúde, o Japão espera um déficit de 380 mil trabalhadores até 2025.

O teste do barman robô no pub, que emprega cerca de 30 pessoas, durará dois meses, após os quais a Yoronotaki avaliará os resultados.

Por cerca de 9 milhões de ienes (82 mil dólares), o robô custa o mesmo que empregar um barman humano por três anos.

Com Reuters