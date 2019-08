Nos dias 19 e 20 de agosto (segunda e terça-feira), Janssen ministra Workshop de “Capacitação GrowthWheel”, no Sebrae Curitiba e realiza a Palestra “A história do Vale do Silício: uma fonte de Inspiração,” dia, 19 (segunda-feira), às 19h, na FAPI – Faculdade de Pinhais com inscrições gratuitas.

Nos dias 21 e 22 de agosto (quarta e quinta-feira), também em Curitiba, Janssen atua como Conference Chair e palestrante na 8ª edição do MyInova Summit 2019, que tem como temas centrais a Diversidade e a Mulher na Tecnologia.

No dia 21 de agosto, Robert participa como palestrante do Painel: “Como o atual desenvolvimento empresarial, com as novas tecnologias afetam as organizações e criam novos desafios”, no MyInova Summit 2019, Sede SEBRAE-PR ( Rua Caeté, 150, bairro Prado Velho, Curitiba). Mais informações e inscrições: http://myinova.tech/

Janssen poderá conceder entrevista e abordar diversos temas de grande interesse público, tais como: empreendedorismo, perfil de liderança exigido pelo mercado atual, cidades inteligentes, mercado e cenário de Startups no Brasil, Programa de Imersão no Vale do Silício, entre outros assuntos listados abaixo.

Alinhado com o tema do MyInova Summit 2019 sobre a diversidade e o papel feminino na Tecnologia, recentemente Robert Janssen teve o artigo “Um mundo cada vez mais feminino” publicado no portal “D/propósito, que aborda sobre o perfil de liderança exigido pelo mercado atual, que passou a ser muito mais colaborativo, onde a sensibilidade, intuição e acolhimento das mulheres empreendedoras passaram a ocupar posições de destaque nos conselhos administrativos das empresas, na Presidência da República e em outros assentos governamentais com ações e decisões, que afetam diretamente a vida das pessoas e de países. Segundo Robert, as melhores qualidades presentes no DNA feminino são: sensibilidade social, sintonia colaborativa, resiliência, paixão e inteligência emocional. O mundo precisa dessa energia sutilmente amorosa, feminina…generosamente provida em abundância pelas mulheres.https://portaldproposito.com.br/um-mundo-cada-vez-mais-feminino/?utm_source=outro&utm_medium=outro&utm_campaign=divulgacao&utm_content=outro

Robert Janssen é advisor de empresas e atual Diretor Vice-Presidente de Relações Internacionais da Assespro Nacional (Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação), para a gestão 2019/2020, que ao longo de 30 anos, acumulou experiência no desenvolvimento de negócios internacionais, nos setores de TI, Educação, Energia, Biotecnologia e Varejo, tem sido constantemente convocado para participar ativamente de eventos nos Estados Unidos.

Em entrevista ele também poderá abordar sobre o Programa de Imersão da OBr. no Vale do Silício, que tem sido de grande procura por parte de empresários brasileiros, que o consideram melhor e mais proveitoso do que fazer um MBA; sobre o 1º Relatório Executivo de Cidades Inteligentes, entregue aos Deputados brasileiros no Congresso Nacional; sobre as Startups aceleradas pela OBr.global nas áreas de educação e cultura e o prêmio que a Edusynch (Education Language Certification) tirou ao conquistar o 1º Lugar em Porto Rico. Poderá falar também sobre a decisão do governo de reduzir o ônus do imposto de importação sobre os aparelhos de celular e de redes de telecom, além de um assunto muito atual que é o “Cemitério de Startups” no Brasil. Todos esses assuntos e sugestões estão mais detalhadas abaixo.

Assuntos que poderão ser abordados:

O programas de imersão corporativa e sua importância. No mês de setembro, a OBr. global está com inscrições abertas para o programa SILICON VALLEY UX by Silicon Valley Natives –Especial TechCrunch no Valle do Silício (EUA) que recebe uma grande procura por parte dos empresários brasileiros, pois consideram um grande investimento profissional. O Programa acontece de 30 de setembro a 4 outubro Sobre “Cidades Inteligentes” e o primeiro “Relatório Executivo das Melhores Práticas Legislativas em Cidades Inteligentes”, entregue a Deputados brasileiros que trabalham em projetos das áreas de tecnologia e inovação. Janssen, um dos fundadores do OBCI (Observatório Brasileiro de Cidades Inteligentes) mostra através de exemplos das seis cidades consideradas mais inteligentes do mundo, referências das melhores práticas legislativas no processo de adequação dos atuais ambientes regulatórios, para assim tornar as cidades inteligentes e amigáveis. Startups aceleradas pela OBr.global nas áreas de educação e cultura incluindo o prêmio que a Edusynch (Education Language Certification) ganhou em 1º Lugar em Porto Rico, umas das Startups aceleradas pela OBr e participante da primeira edição do programa “Startup Brasil”, ligada a área de educação. A Edusynch possui uma plataforma simples, robusta e totalmente integrada entre Web e Android (e em breve iOS), democratizando ao máximo a preparação para testes de proficiência na língua inglesa. A startup de hoje é um marketplace que tem a finalidade de ajudar pessoas que precisam fazer o exame TOEFL® e já conta com mais de 65 mil usuários cadastrados na plataforma. Robert Janssen, que também é Diretor da Assespro (Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação), entidade que representa as empresas de software elogia a decisão do governo de reduzir o ônus do imposto de importação sobre os aparelhos de celular e de redes de telecom. A decisão do governo, anunciada no Twitter pelo presidente Jair Bolsonaro, de reduzir de 16% para 4% o Imposto de Importação (II) de produtos de TIC como celulares e computadores visa aumentar a competitividade do Brasil em um mundo globalizado. É a opinião do executivo Robert Janssen, diretor de Relações Internacionais da Assespro Nacional (Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação).

“Essa decisão do governo visa justamente poder aumentar a competitividade das empresas de todos os setores para que possam inserir a tecnologia nos seus processos e serem mais competitivas”, afirmou Jassen. “É uma boa medida, apesar de impacto em alguns setores. Mas economia de guerra tem mortos, feridos e sobreviventes. É muito importante, porque, se formos pegar o ranking de competitividade mundial, nós estamos na rabeira”. Na avaliação do executivo, a globalização está atropelando o mercado fechado do Brasil. “Nós não podemos ficar achando que podemos ficar em um mercado protegido e com salvaguardas onde se consegue fazer o processo fabril mais vantajoso, mas, ao mesmo tempo, não se consegue ser mais competitivo. Mas nada impede que se busque formas diferentes às de hoje para se tornarem mais competitivas”. destacou. Disse que o governo está empenhado em mudar o perfil da indústria, citando a criação da Câmara da Indústria.

Segue a sugestão de algumas perguntas:

1) Qual a importância para uma startup participar de um programa de aceleração internacional?

2) O que vem a ser uma cidade inteligente?

3) Por que as cidades devem buscar ser uma cidade inteligente?

4) O que representa para o cidadão comum viver em uma cidade inteligente?

5) Qual o papel do cidadão no contexto de cidades inteligentes?

Janssen é um dos fundadores do OBCI (Observatório Brasileiro de Cidades Inteligentes), que mostra através de exemplos das seis cidades consideradas mais inteligentes do mundo, referências das melhores práticas legislativas no processo de adequação dos atuais ambientes regulatórios, para assim tornar as cidades inteligentes e amigáveis.

Abaixo o link com a última versão do “Relatório Executivo das Melhores Práticas Legislativas em Cidades Inteligentes”, (https://obci.org.br/download-do-relatorio-2019). Essa foi a versão entregue a Deputados brasileiros que trabalham em projetos das áreas de tecnologia e inovação.

O Relatório Executivo das Melhores Práticas Legislativas em Cidades Inteligentes” entregue a Deputados brasileiros que trabalham em projetos das áreas de tecnologia e inovação define como as seis Cidades Inteligentes de referência nos EUA: San Francisco, San Mateo, LosAngeles, Nova York, Las Vegas, Washington D.C. Para mapear as seis cidade foi feito o monitoramento das melhores práticas legislativas a partir do Vale do Silício, considerado o epicentro de inovação do planeta e, portanto, sempre um protagonista e uma referência para demais regiões do mundo. No futuro, essas seis cidades americanas serão as primeiras e, na próxima edição do relatório, o escopo será ampliado para incluir cidades brasileiras, europeias e asiáticas.

Outras cidades cobertas por este primeiro relatório também são consideradas líderes e exemplos de excelência na implementação de políticas de cidades inteligentes. Primeiramente está Nova York, tradicionalmente conhecida como uma cidade com uma gestão moderna e à frente do tempo na busca de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de grandes metrópoles. A capital Washington DC avançou bastante na última década na implementação de tecnologias que melhoram a sua gestão. Por último, cobrimos Las Vegas, a capital mundial do entretenimento e que atrai milhões de turistas do mundo todo, não poderia deixar de buscar a construção de uma plataforma de cidade inteligente para oferecer a melhor experiência para todos que vivem e visitam a cidade.

Segundo Robert Janssen, tudo isso foi possível com através da política de dados abertos dos governos dessas cidades. “Para ter transparência e controle democrático, além de aumentar a eficiência dos governos é necessário que as cidades adotem o seistema de dados abertos”, afirma Robert. Fontes do Eaves, 2010, apontam que no Canadá o sistema de dados abertos ajudou o governo a expor uma das maiores fraudes fiscais (US$ 3,2 bilhões) em sua história. (Eaves, 2010).