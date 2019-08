A ACREFI (Associação Brasileira das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento) promoveu recentemente, o “Road Show Acrefi Curitiba 2019” quando foram debatidos temas referentes ao cenário econômico e político do País. O evento contou com o apoio institucional da Associação Comercial do Paraná (ACP) e patrocínios da Tecnobank , PGMais e JC Advisor.

Ao abrir o evento, o Relações Institucionais ACREFI, Antonio Augusto de Almeida Leite (Pancho),explicou que Road Show “faz parte das ações da da entidade voltadas para um dos pilares da gestão da entidade, que é o compartilhamento de informações.”

Entre os temas abordados, esteve o Cadastro Positivo, divisor de águas do setor de crédito que vai democratizar a informação, além de torná-la mais completa, colaborando assim com a vida financeira dos cidadãos. A palestra foi do especialista Marcelo Bassalobre, Gerente de Negócios da CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos).

Segundo ele “uma das vantagens do Cadastro Positivo é a de que bons pagadores passarão a se beneficiar de taxas de juros diferenciadas, com consequente redução gradual do spread bancário. Discute-se também seu esperado impacto sobre a ampliação dos serviços bancários, com benefícios para a população de baixa renda, bem como sua contribuição para evitar o superendividamento, ao permitir aferição mais precisa quanto à capacidade de pagamento dos consumidores”

Um dos temas de grande importância abordado no “Road Show da Acrefi Curitiba 2019” foi a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com palestra da advogada, especialista no tema, Patrícia Peck Pinheiro, do escritório PG Advogados. Segundo ela, “a LGPD está mexendo com as empresas e os empresários precisam estar atentos e se adequar à LGPD que entrará em vigor em agosto de 2020”.

Salientou a advogada Patrícia Peck Pinheiro que “devido à complexidade de adequações, que valem tanto para grandes companhias quanto para pequenas empresas, é necessário correr contra o tempo para ficar em compliance com as regras.” E enfatizou mais adiante, “que ainda existem muitas incertezas sobre como aplicar os procedimentos para evitar possíveis multas e punições que podem abalar a reputação da marca e até impedir o manuseio de dados. Afinal, como cumprir a LGPD e garantir a melhor experiência para o usuário preservando a relação lojista-cliente?”

O Consultor Econômico da ACREFI, Nicola Tingas, falou sobre o cenário econômico atual e perspectivas a médio e longo prazos. De acordo com o especialista, “para que a recuperação da economia se solidifique será necessário aprovar reformas e mudar muitos aspectos macro e microeconômicos para resgatar a confiança dos investidores, empresários e por fim melhorar as condições de emprego e renda da população.”

Destacou Nicola Tingas que “com a aprovação da reforma da Previdência no Congresso, com a melhora na percepção de risco, com avanços do Banco Central na criação de condições para ampliar a oferta de crédito, com a entrada em vigor do Cadastro Positivo, acredito que a economia apresente uma reação em 2020”.

Já o Presidente da ACREFI, Hilgo Gonçalves, enfatizou que “acreditamos cada vez mais que, com mais informações – como será possibilitado pelo Cadastro Positivo –, o cidadão terá condições de tomar a decisão de crédito de maneira mais assertiva. Esse Road Show reforça nosso otimismo de que o crédito, dessa maneira, cumprirá sua principal missão, que é apoiar o crescimento do Brasil”.Falaram ainda no evento,Cristiano Dantas e Renata Herani, do Tecnobank e Marcela Bassalobre,do CIP.

Troféu Diamante para Diego Rocha

O cirurgião-dentista Diego Rocha foi um dos seis homenageados com o troféu diamante no prêmio Profissionais do Ano 2019, em evento no Salão Azul do Clube Curitibano, neste último final de semana. Reconhecido pela pesquisa e o trabalho dentro da clínica Espaço Rocha Odontologia, o profissional e empresário também tem se dedicado a oferecer cursos para dentistas e ao Instituto InScience.

Idealizado por ele, o InScience já reúne outros profissionais engajados em disseminar a odontologia como medicina e mostrar como muitas doenças estão diretamente relacionadas ao posicionamento errado da mandíbula. A terceira edição do evento, promovido pela publisher Yumi Okamura marcou também o lançamento do livro que premiou 50 pessoas de destaque em diversas áreas.

Arte e design a partir de resíduos

Enxergar no resíduo gerado pela construção civil um novo uso e uma nova forma de expressão artística e de design. Este foi o ambiente que norteou o projeto-piloto Obra & Arte, uma iniciativa pioneira desenvolvida na cidade de Curitiba. A proposta do Instituto A.Yoshii, braço de Responsabilidade Social do Grupo A.Yoshii, juntamente com o coletivo ÔDA, formado por profissionais de design, arquitetura e artes de Curitiba e São Paulo, está dando um novo significado aos materiais descartados das obras. O que iria para o lixo está se transformando em mobiliário e peças decorativas.

Para o presidente do Grupo A.Yoshii, Leonardo Yoshii, faz parte dos valores e premissas da empresa movimentar os colaboradores para que despertem um novo olhar sobre o seu cotidiano de trabalho. “A comunicação e o investimento em pessoas é uma prática constante. Somos referência em qualidade há mais de 50 anos porque acreditamos e investimos em nosso time. O projeto Obra & Arte vem reforçar este nosso compromisso por uma equipe mais feliz e integrada”, diz.

Nova geração de armazenamento inteligente

A Huawei traz para o Brasil uma nova geração de armazenamento inteligente – o OceanStor Dorado V6 – redefinindo a arquitetura de armazenamento com o conceito de “dados + inteligência” e oferecendo plataforma de armazenamento de alto desempenho e baixa latência, conexão estável com a arquitetura interconectada do SmartMatrix e chip de Inteligência Artificial (IA) integrado.“Hoje a China está entrando em uma nova era da economia digital e em constante expansão, com a integração das economias real e digital. Novos tipos de conexões como o 5G, além de novas aplicações como Internet das Coisas, condução autônoma de veículos e transmissões 4K/8K, estão acelerando o crescimento e a comunicação de dados. Além disso, há uma urgente necessidade de atualizar e melhorar a infraestrutura de comunicação e armazenamento para possibilitar o uso real das novas tecnologias”, diz Rômulo Horta, diretor de Marketing da área de Enterprise da Huawei Brasil.

“A linha Dorado OceanStor é foco da Huawei Enterprise no mundo, pois se trata de uma solução all-flash (armazenamento 100% em discos SSD) que ajuda a acelerar os negócios das empresas no armazenamento e processamento de dados”, explica Rômulo.