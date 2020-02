RMC unida no trabalho de prevenção à dengue

Com o decreto que coloca o Paraná em Estado de Alerta no combate e controle da dengue, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior na semana passada, 12 municípios da Região Metropolitana, incluindo Curitiba, estimulam ações prevenir focos do mosquito Aedes aegypti.

As atividades envolvem limpeza, separação de resíduos, recolhimento de pneus e outros itens inservíveis, tudo em conjunto com a população e com ações educativas, para evitar que sejam formados criadouros do mosquito.

Além de Curitiba, os municípios envolvidos são Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Colombo, Piraquara, Quitandinha, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

O inseto, que também transmite zika e chikungunya, se prolifera em ambientes que favoreçam o acúmulo de água parada.

A convocação para o mutirão foi feita pelo prefeito Rafael Greca, que preside o Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos (Conresol), no final de janeiro. “Contra a dengue, varrer é o melhor remédio”, lembrou o prefeito.

O intuito é que o modelo do Curitiba sem Mosquito, ação conjunta das secretarias municipais da Saúde e do Meio Ambiente, seja replicado para os demais municípios para prevenir uma infestação na Região Metropolitana de Curitiba, que segue sem casos autóctones, de acordo com os boletins divulgados pelo Estado.

As referências para auxílio no planejamento das ações, informações e material de apoio de divulgação são o Conresol, as secretarias municipal e estadual da Saúde, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria Municipal do do Meio Ambiente.

Fotos: reprodução