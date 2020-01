RMC sem Mosquito

A capital paranaense tem três mutirões do Curitiba sem Mosquito programados para o mês de fevereiro. As ações acontecem nas regionais Boa Vista, Cajuru e CIC e fazem parte do recém-lançado mutirão metropolitano de prevenção a focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O anúncio foi feito durante reunião técnica do Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (Conresol), hoje, dia 28 de janeiro, no Palácio Solar 29 de Março, com a presença do prefeito Rafael Greca, dos secretários de Estado da Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto; e do Desenvolvimento Sustentável, Márcio Nunes.

O mutirão é liderado pelo Consórcio, presidido pelo prefeito Rafael Greca. A ideia é que seja replicado o modelo do Curitiba sem Mosquito, ação conjunta das secretarias municipais da Saúde e do Meio Ambiente, para as demais cidades e prevenir a infestação na Região Metropolitana de Curitiba.