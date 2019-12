O Conselho Diretivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) escolheu ontem Ricardo Santin como novo presidente da entidade que representa a avicultura e a suinocultura do País, a partir de abril de 2020.

A escolha por unanimidade do nome de Santin ocorreu após um extenso processo seletivo que contou com 25 candidatos, entre grandes nomes do agronegócio empresarial do País.

“Santin acumulou grande experiência como articulador político e institucional do setor produtivo, seja internamente ou nas incontáveis missões internacionais. Ele tem a capacidade técnica e de gestão necessárias para atuar como fio condutor da cadeia produtiva nacional”, analisa o presidente do Conselho Diretivo, Leomar Somensi.

O atual presidente da ABPA, o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, deixará o cargo a partir de abril de 2020, após 12 anos à frente da associação. Ele seguirá à frente do Conselho Consultivo.

“Por conhecer tão profundamente sua competência e capacidade técnica, tenho grande confiança no excelente desempenho da gestão de Santin, nesta nova fase da ABPA” destaca Turra.

Advogado de formação e mestre em Ciências Políticas, Santin tem uma extensa carreira voltada para o agronegócio nacional. Foi presidente do Conselho da CEAGESP, e atuou no Banco Nacional de Desenvolvimento Regional (BRDE), na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), juntamente com Turra.

Seu ingresso na avicultura aconteceu em 2007, como assessor especial da Associação Brasileira dos Exportadores de Carne de Frango (ABEF). Foi um dos articuladores para a criação da UBABEF (unindo exportadores e produtores de aves) e da ABPA, com a unificação da avicultura e da suinocultura do País em uma única entidade.

Além dos cargos na ABPA, Santin também é presidente do Conselho do Instituto Ovos Brasil e vice-presidente do Conselho Mundial da Avicultura (IPC, sigla em inglês).

Santin também é membro do Conselho Empresarial do BRICS (CEBRICS), da Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos (CEBEU), da Seção Brasileira do Conselho Empresarial Brasil-Japão, do Conselho Empresarial Brasil-México e do Conselho de Integração Internacional da CNI.

Fonte: ABPA