A campanha de Páscoa da Ri Happy nesse ano – “Caça aos Ovos Premiados” – está conectada com as transformações do varejo e dos consumidores, criando dessa forma novas possibilidades de brincar. A rede lançou no final de março o aplicativo gratuito “Ri Happy Caça aos Ovos” (disponível nos sistemas IOS e Android), oferecendo uma experiência em realidade aumentada nas lojas para diversão entre toda família e com mais de 25 mil prêmios.

Uma das referências utilizadas na criação do app foi o game “Pokémon Go”, lançado em 2016 e sucesso no mundo inteiro. Funciona assim: o cliente baixa o aplicativo e no seu primeiro acesso já recebe um tutorial completo de como capturar os ovos e sobre todos os acessórios. Para continuar brincando, é necessário recarregar o dispositivo virtual “localizador de ovos”. Basta o cliente ir com as crianças até uma loja Ri Happy (cada loja possui um QR Code para leitura) e recarregá-lo gratuitamente quantas vezes quiser através do aplicativo. A sessão de caça aos ovos ocorre sempre dentro da loja garantindo uma brincadeira segura.

São 15 modelos de ovos de Páscoa, com temas como slime, unicórnio e zumbi. Os ovos possuem diversos tipos de prêmio, que variam entre vale compras de R$ 20, R$ 40 e R$ 100 para serem utilizados nas lojas Ri Happy, além de brindes e acessórios virtuais. Para abrir um ovo e descobrir seu prêmio, o jogador precisa de uma raspadinha: a cada R$ 50 em compras em qualquer produto na loja física, o cliente recebe a raspadinha e cadastra seus dados no aplicativo para validá-la.

“Sabemos que cada vez mais as crianças estão conectadas com as tendências do mundo inteiro e ampliando a brincadeira. O aplicativo foi desenvolvido para entreter pais e filhos nas lojas por todo país”, afirma a diretora de marketing da Ri Happy, Flávia Drummond. “Ao mesmo tempo, continuamos com presentes exclusivos, pelúcias especiais e atividades lúdicas de Páscoa aos sábados durante o mês de abril que incentivam o brincar nas lojas e que contribuem para o desenvolvimento infantil”, ressalta.

O aplicativo “Ri Happy Caça aos Ovos” alcançou o top 10 de downloads na categoria aventura da App Store nos primeiros dias do lançamento e representa mais uma iniciativa da transformação digital da marca. A Ri Happy também preparou ofertas exclusivas para a temporada de Páscoa e a campanha segue em toda rede até o dia 21/04.