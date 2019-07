Patrícia Vieira

A Reymaster Materiais Elétricos, fundada em Curitiba (PR) no ano de 1987, com apenas dois funcionários em um espaço de 80 metros, tinha como objetivo a compra a revenda de fusíveis, suprimindo a demanda do mercado a empresa completa 32 anos entre as 10 maiores distribuidoras de materiais elétricos do país.

Atualmente possui um portfólio com mais de 40 mil produtos de 150 marcas e comercializa mais de 50 mil itens por mês. Para este ano prevê faturamento médio de R$ 100 milhões. Para os próximos anos busca uma adequação cada vez maior no ambiente digital e na indústria 4.0, visando oferecer soluções ainda melhores para seus clientes.

DI&C: Como a Reymaster que começou com apenas dois funcionários tornou-se uma das 10 maiores distribuidoras de materiais elétricos do país?

Marco Stoppa: Identificando e satisfazendo as necessidades legitimas de nossos clientes. Temos um setor de promotoria técnica que atende nossas principais linhas: Iluminação; Automação; Drives; Identificação e Sensores. São engenheiros e tecnólogos à disposição de nossos clientes, para identificar oportunidades/projetos de redução de custos e eficiência energética. Como por exemplo, podemos citar que nossos projetos luminotécnicos de substituição de iluminação tradicional por tecnologia led (retrofit), tem em média um payback de 12 a 18 meses a melhoria na eficiência energética.

DI&C: Quais os principais produtos comercializados pela Reymaster?

Marco Stoppa: Materiais elétricos e de automação Industrial, cabeamento estruturado, materiais de sinalização, proteção e segurança, iluminação, instrumentos de medição, rotuladores e acessórios para identificação.

DI&C: Quantos produtos são comercializados, em média, mensalmente?

Marco Stoppa: São mais de 10.000 notas fiscais emitidas por mês com mais de 50.000 itens.

DI&C: Em 2004, a Reymaster se mudou para a atual sede, um empreendimento de 10.000 m2 de área construída. Como é a infraestrutura da empresa?

Marco Stoppa: São praticamente 8.000m² dedicados a estoque e 2.000m² de áreas de apoio com 170 funcionários diretos, frota própria de veículos, estoque a pronta entrega de mais de 40.000 itens, máquinas modernas de corte de cabos e bobinamento e carga e descarga com agilidade .

DI&C: Quantos produtos e marcas a empresa possui em seu estoque?

Marco Stoppa: A empresa atingiu o número de 40 mil produtos revendidos de 150 marcas nacionais e internacionais.

DI&C: Quais certificações a Reymaster possui?

Marco Stoppa: Em 2009 a Reymaster recebeu o selo ISO 9001:2008 e em 2016 tornou-se uma das primeiras empresas do país a possuir a NBR ISO 9001 em sua nova versão 2015.

DI&C: Quais os principais fornecedores e clientes da Reymaster atualmente?

Marco Stoppa: Somos distribuidores das marcas mais importantes do mercado de materiais elétricos, podemos citar as principais: Siemens; Philips; Legrand; Prysmian; Corfio; Schneider; 3M; Hellermann; Contrinex

Entre nossos principais clientes podemos destacar: Sanepar; Copel; Eletrofrio; Bosch; Renault; Coamo e Havan.

DI&C: A Reymaster possui projetos de responsabilidade socioambiental?

Como atua nessa área?

Marco Stoppa: Trabalhamos com projetos socioambientais internos, trabalhando com a conscientização de nossos funcionários para economia de bens não renováveis. Além disso, dispomos de um local apropriado para o descarte correto de lâmpadas, e utilizamos em parte de nosso estoque as telhas translucidas para economia de energia elétrica.

DI&C: Qual a expectativa de faturamento da Reymaster em 2019?

Marco Stoppa: Aproximadamente R$ 100.000.000,00

DI&C: Quais os principais projetos da Reymaster para os próximos anos?

Marco Stoppa: Estamos empenhados no ambiente digital e na indústria 4.0. Hoje e no futuro ações de inovação e digitalização tem que fazer parte de nossa cultura, diminuindo o tempo que separa a necessidade e a satisfação de nossos clientes.

Perfil

Fundação: 1987

Área de atuação: Distribuição de materiais elétricos, automação e de identificação.

Local de atuação: Atendimento em todo o Brasil;

Localização: Sua matriz fica localizada em Curitiba (PR). Possui filiais em Joinville, Santa Catarina.

Proprietários ou acionistas: Reynaldo Gabardo Junior e Marco A. Stoppa;

Funcionários: 170;

Projeção de crescimento para 2019: Em torno de 20%.

História

A Reymaster Materiais Elétricos, registra uma história marcante de empreendedorismo. O paranaense Reinaldo Gabardo em conjunto com seu filho Reynaldo Gabardo Jr iniciaram a empresa em Curitiba (PR) no ano de 1987. O espaço inicial limitava-se a 80 metros quadrados e dois funcionários que compravam fusíveis e revendiam. Já nos primeiros anos de atuação, a empresa construiu um mezanino onde funcionou o primeiro departamento de vendas internas da empresa.

Com o passar dos anos, a empresa foi identificando a necessidade dos profissionais do setor elétrico em encontrar um número cada vez maior de materiais elétricos em um único lugar e assim a linha de produtos comercializada foi aumentando, com a distribuição de marcas como: Siemens, Schineider, Legrand, Philipis, Brother, Contrinex, Corfio entre outras. Os donos tiveram então que se mudar da casa onde moravam, pois esta tornou-se a sede administrativa da empresa.

Em 2004 a Reymaster se mudou para a atual sede, localizada no bairro Portão: na época um empreendimento de 3.000 m2 de área construída.

Após a instalação na nova sede, a empresa passou a incorporar terrenos vizinhos até chegar ao espaço que tem hoje: 10.000 m².

No ano de 2015 – juntamente com a empresa parceira Engerey – a Reymaster lançou o “App Be-a-Bá da Elétrica”, que em 2019 registrou mais de 140 mil downloads em 175 países.

Já em 2016 a Reymaster foi premiada como Empresa do Ano na Área de Eletrotécnica no “Tecnológica Destaque 2016”, promovido pela UTFPR – evento que reconhece a interação de empresas com o ambiente acadêmico na consolidação de parcerias, viabilizando e otimizando o progresso de atividades de ensino, pesquisa e extensão na Universidade.

Em 2017 a Reymaster completou 30 anos de história investindo constantemente em tecnologia de ponta, treinamentos e ampliação das linhas de distribuição, com foco na satisfação de seus clientes.