BIANKA VIEIRA E DIANA LOTT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Enquanto arranjos de flores, bandeiras e desfiles com01roupas tradicionais colorem as ruas da China e anunciam as comemorações, nesta terça (1º), dos 70 anos da revolução que deu origem ao atual regime, na costa sul do país balas de borracha e agressão entre civis deixaram Hong Kong com um clima menos amistoso neste fim de semana.

A fim de colocar panos quentes e evitar que um acirramento dos conflitos ofusque as celebrações, o chefe do regime ditatorial chinês, Xi Jinping, afirmou nesta segunda (30) que o país seguirá respeitando “íntegra e fielmente o princípio de ‘um país, dois sistemas'” que regula Hong Kong, assim como o “elevado grau de autonomia” do território.

O movimento deste ano é o maior desafio contra o governo chinês desde 1997, quando Hong Kong deixou de ser uma colônia inglesa, e não há sinais de um desfecho em breve.

Desde que chegou ao poder, em 2013, Xi Jinping vem gradualmente aumentando a repressão do regime sobre minorias, como os muçulmanos uigures, e minando a independência de Hong Kong.

O território vê uma escalada da violência nos atos que tomam as ruas desde junho. No domingo (29), a polícia lançou mão de canhões de água com tinta azul, balas de borracha, sprays de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo para conter os manifestantes.

Do outro lado, civis atiraram tijolos contra as forças de segurança. Na estação de metrô Wan Chai e nas proximidades do Conselho Legislativo de Hong Kong, coquetéis molotov foram lançados. No sábado (28), vídeo compartilhado em redes socais mostrou um homem com a bandeira chinesa sendo linchado por manifestantes.

Diplomatas que vivem no território relatam que Pequim dobrou a quantidade de agentes enviados no último mês. Estima-se que, antes da onda de protestos, havia entre 3.000 e 5.000 agentes; atualmente, o número chegaria a 12 mil.

Parte das forças enviadas, ainda segundo os diplomatas, incluem membros da Polícia Armada do Povo, um grupo paramilitar da China continental especializado em conter protestos.

Nesta segunda, as ruas de Hong Kong, do chão aos muros, amanheceram cobertas por pichações. Entre as palavras de ordem estavam “liberdade para Hong Kong” e ofensas à China, como o termo “chinazi”, conjunção das palavras “china” e “nazista”.

O clima de repressão no território contrasta com os preparativos para a comemoração dos 70 anos do regime comunista chinês, que quer evitar que os protestos comprometam a reputação internacional do país, visto como cada vez mais autoritário.

Novas manifestações estão marcadas para esta terça. Na previsão das autoridades, os atos devem ser “muito perigosos”. A orientação dada à mídia chinesa pelo Partido Comunista é que sejam divulgados conteúdos que priorizem a “energia positiva” das comemorações em detrimento de notícias negativas –incluindo acidentes e desastres naturais.

Os protestos e a crise começaram em junho, quando o governo local propôs um projeto de lei, apoiado por Pequim, que autorizava a extradição de suspeitos para serem julgados pelos tribunais controlados pelo Partido Comunista na China continental.

A violenta repressão da polícia acabou por inflamar as manifestações, que continuaram mesmo após a chefe-executiva de Hong Kong, Carrie Lam, retirar a proposta no início de setembro -a decisão foi vista como o maior recuo do governo de Xi Jinping.

Nos últimos meses, o movimento adotou uma ampla agenda pró-democracia, incluindo a realização de uma reforma política que implantaria eleições diretas no território, a investigação de abusos por parte da polícia e a libertação de manifestantes presos.

Em uma tentativa de controlar a narrativa sobre a crise em Hong Kong, o Partido Comunista tem adotado o discurso oficial de que os manifestantes são terroristas.

Já em Pequim, como parte de uma investida “paz e amor”, imagens e mensagens patrióticas que elogiam o Partido Comunista têm sido projetadas nos arranha-céus da cidade.

Discursos e festividades estavam previstos para a comemoração desta terça. A atração principal seria a parada militar com cerca de 15 mil homens, 160 aviões e dezenas de mísseis balísticos, uma forma de exibir ao mundo a China como superpotência global.

Haverá ainda uma marcha protagonizada por 100 mil pessoas, 70 mil pombos e 70 mil balões -referência ao aniversário do regime.

O líder chinês, Xi Jinping, participaria do desfile a partir da praça da Paz Celestial, local em que Mao Tse-tung (1893-1976) proclamou a República Popular da China em 1º de outubro de 1949.

A praça foi palco do maior movimento de insurgência contra o regime. A repressão de estudantes que lideravam protestos a favor da democracia e contra a corrupção em 4 de junho de 1989 deixou centenas ou até milhares de vítimas, que se manifestavam havia semanas. A China nunca divulgou um número oficial de mortos.

Líder da revolução que instalou o comunismo na China, Mao Tse-tung governou de 1949 até sua morte, em 1976.