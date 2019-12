Festas de fim de ano chegando por aí e é hora de verificar itens de segurança do carro; centro automotivo de Curitiba é especializado em revisões e manutenções preventivas

Estão chegando as festas de fim de ano. Natal e Ano Novo é, para muitos, sinônimo de para pegar a estrada em busca de descanso, lazer, rever a família ou ainda conhecer locais novos. Para garantir que a viagem será apenas lazer e diversão, a dica é conferir como estão alguns itens indispensáveis para manter a segurança do veículo e de toda a família.

De acordo com o proprietário da Mega Concept Centro Automotivo, Cássio Rodrigues, a revisão de alguns itens de segurança e funcionamento do carro é rápida. “Uma rápida verificação de itens simples como prevenção vai oferecer mais segurança na viagem, além de gerar economia, pois um eventual problema identificado pode ser solucionado de forma mais simples e econômica”, revela.

Um dos detalhes do carro que precisa ser analisado nessa revisão são os freios e os fluidos do carro. “Vale a pena conferir como estão o líquido de arrefecimento, óleo do motor e transmissão, fluido de freio, pastilhas de freio, direção hidráulica e embreagem, além do nível do combustível do reservatório de partida a frio em carros flex. Também é importante verificar a troca de filtros e fluidos”, explica Cássio.

Outra item que merece atenção redobrada neste pit stop antes das férias de fim de ano é a condição em que se encontram os pneus do veículo. “Indicamos que seja feita a revisão dos pneus, para verificar as condições de uso, se eles ainda estão bons para aguentar os quilômetros da viagem, verificar também se há algum desgaste a mais em alguma região do pneu, verificar o rodízio, o alinhamento das rodas, as condições da suspensão do carro, pra garantir ainda mais conforto na viagem”, afirma o proprietário da Mega Concept.

A Mega Concept é especializada em manutenção preventiva de carros de diversas marcas e trabalha com horários agendados para atendimento, facilitando ainda mais a vida do motorista. Localizada no bairro Seminário, em fácil acesso, a Mega Concept trabalha de segunda a sexta das 8h às 18h, e ainda aos sábados, com horário especial das 8h às 12h, para quem não tem tempo de fazer a revisão antes de pegar a estrada, durante a semana.

Fotos: Divulgação.