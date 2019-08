O Governo do Paraná avançou na estruturação do projeto do corredor bioceânico. O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta quarta-feira (07), no Palácio Iguaçu, dirigentes da OnlyStars/ICBC, que representam grupos empresariais chineses e portugueses no Brasil.

No encontro, foram apresentadas possibilidades de rotas e ramais que ligarão Brasil, Chile, Argentina e Paraguai por meio de um novo traçado ferroviário. Ratinho Junior designou o secretário estadual do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, e o diretor-presidente da Ferroeste, André Gonçalves, para compor um grupo de trabalho que irá avaliar qual o melhor modelo a ser seguido.

“É um sonho tirar do papel o corredor bioceânico, mas qualquer decisão depende do Governo Federal. Precisamos vencer a burocracia, especialmente para criar uma normativa alfandegária única, já que envolve quatro países”, destacou o governador.

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, também participou da reunião. O Estado está diretamente interessado na construção de uma nova linha de escoamento da produção por meio do Oceano Pacífico. “Seremos mais competitivos com essa nova saída. Agora é olhar a melhor lógica e modelagem”, afirmou Azambuja. “É uma grande oportunidade. Os agentes financeiros estão muito interessados no projeto. O desafio não é financeiro, é mais de governança”, acrescentou Josemar Ganho, consultor e estruturador do projeto bioceânico pela Onlystars/ICBC.

O projeto inicial de implantação do corredor bioceânico consiste em unir o Porto de Paranaguá ao Porto de Antofagasta, no Chile. A ligação de 2,5 mil quilômetros integra os quatro países, facilitando as exportações do Cone Sul para os países asiáticos pelo Oceano Pacífico.

O projeto paranaense do traçado, que integra trechos de ferrovias em operação no Estado, já foi apresentado ao presidente Jair Bolsonaro, ao presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, ao ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ao diretor-presidente da Itaipu, Joaquim Silva e Luna, e a investidores asiáticos durante a visita do governador à China, em abril. “Queremos fazer do Paraná o hub logístico da América do Sul”, disse Ratinho Junior.

Participaram também do encontro o vice-governador Darci Piana; os secretários Guto Silva (Casa Civil), Sandro Alex (Infraestrutura e Logística), Valdemar Bernardo Jorge (Planejamento e Projetos Estruturantes) e Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e Turismo); o presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, Eduardo Bekin; e o relações institucionais do projeto bioceãnico e Skyway, Adilar Borguetti.