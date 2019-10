Nesta 6a feira: Londrina 0 x 2 Oeste, Atlético-GO 2 x 2 América-MG e Bragantino 3 x 1 Vila Nova-GO(foto). O Bragantino ninguém segura, são 18 vitórias até aqui, com 62 pontos, na liderança. Esse time vai dar trabalho no ano que vem para os grandes, podem ter certeza.

A diferença do 1º para o 5º na tabela de classificação, o América-MG, é de 14 pontos.

Os quatro primeiros: Bragantino(62 pontos), Sport(56), Atlético-GO(50) e Coritiba(48). No rebaixamento: Figueirense(31), Vila Nova-GO(31), Criciúma(29) e São Bento(27). Neste sábado, 4 jogos completam a rodada: São Bento x Guarani, Figueirense x Criciúma, Brasil-RS x Cuiabá e Ponte Preta x Vitória.