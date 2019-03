*Eliana Dutra

É primordial focar nas metas e em um novo estilo de liderança. Mas, muitos não se dão conta de um fator importante: o passado. Alguns preferem escondê-lo e outros esquecê-lo. O passado às vezes é algo tão presente nas nossas vidas que acaba influenciando em nossas decisões profissionais para melhor ou pior.

Imagine a vida como uma estrada na qual você caminha com uma mochila. Ao enchê-la de coisas do passado não resolvidas, isso ocupa um espaço considerável na sua vida e não permite que as boas coisas entrem, ou seja, a mochila fica pesada demais e a caminhada difícil. Logo, para torná-la mais leve e, consequentemente, para crescer em um novo emprego e/ou carreira, é preciso adotar comportamentos diferentes diante de obstáculos que provavelmente surgirão. A empresa de onde você saiu tinha uma cultura diferente? Adapte-se, não adianta ficar saudoso…

Mas, antes você deve resvolver o seu passado! Claro que você não é obrigado a solucionar todas as questões, mas deve resolver aquelas que de certa forma influenciam suas ações e comportamentos atualmente.

E como saber quais pontos eu preciso resolver? Liste todas as situações do seu passado que te incomodam, como: aquele feedback que recebeu do chefe, que você ouviu, mas não entendeu direito. Mas,ele era seu superior, então engoliu.

Depois, eleja os pontos que realmente farão diferenças se você resolver e busque de fato solucioná-los, como dizendo ao chefe como você se sentiu quando recebeu aquele feedback. É claro que você encontrará pessoas que não irão querer conversar, mas você fez a sua parte e isso, acredite, esvazia a sua mochila e você perceberá que a caminhada para aquele futuro profissional tão almejado se tornará bem mais fácil.

*CEO da ProFitCoach, Master Coach Certified pela International Coach Federation (ICF) e Sócia-fundadora do Grupo Nikaia