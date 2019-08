Com pratos vinculados ao tema “Cozinha Mediterrânea”, começa nesta sexta-feira 23 a 20ª edição do festival Curitiba Restaurant Week, que terá a participação de 45 endereços, até 15 de setembro. Como o CRW é realizado duas vezes ao ano – uma em cada semestre – significa que, em 2019, o evento comemora 10 anos na capital paranaense.

Ao apresentar a nova edição, o idealizador do evento no Brasil, Fernando Reis Jr., fez um rápido balanço dos 12 anos do festival no país (Curitiba foi incluída dois anos depois): no período, participaram perto de cinco mil restaurantes e 30 mil clientes, o que representa um faturamento global de R$ 1,5 bilhão. Para algumas casas – destaca ele – o Restaurant Week representa 30% do faturamento anual. Hoje, o festival é realizado em 14 cidades (12 capitais mais Campinas e Ribeirão Preto (SP).

Como é norma, todos os restaurantes vão elaborar um menu exclusivo para a Restaurant Week, que será composto por entrada, prato principal e sobremesa com preços fixos: R$ 47,90 no almoço e R$ 58,90 no jantar, mais R$ 1 como doação ao Hospital Pequeno Príncipe, dentro da ação social proposta semestralmente.

Sobre o tema do 20º em Curitiba, diz Fernando Reis Jr: “Apostaremos na multiplicidade e na filosofia dos povos mediterrâneos, onde comer bem, celebrar o alimento e compartilhar a mesa de forma saudável, com amigos e familiares, fazem parte do estilo de vida.”

Os conhecimentos, práticas e uso culinário de ingredientes que formam a conhecida dieta mediterrânea são reconhecidos internacionalmente. Desde 2013 a dieta consta na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco. “Condimentos e especiarias como peixes, frutos do mar, grãos, oleaginosas, vinho, legumes, regados a azeite serão protagonistas nesta edição do festival”, acrescenta Fernando.

A lista dos restaurantes participantes é a seguinte: Anarco Restaurante e Empório – Batel, Anarco Restaurante e Empório – Mercado Municipal, Armazém 71, Badida – Silva Jardim, Badida – Park Shopping Barigui, Bar do Victor, Baraquias – Juvevê, Baraquias – Park Shopping Barigui, Baraquias – Shopping Curitiba, Bistrô do Victor, Cabaña Montefusco, Cantina do Délio, Cantina Famiglia Fadanelli, Casa Varela, Cenacolo, Ernesto, Euro Bistrô, Full Jazz Bar, Jamie’s Italian, Khea Thai , La Pasta Gialla – Park Shopping Barigui, La Pasta Gialla – Pátio Batel, L’Entrecôte de Paris, L’Epicerie , La Mafia , Le Réchaud, Limoeiro Casa de Comidas, Lobert Bistrô, Maccheroni Trattoria – Juvevê , Nou Nikkei, Olivença, Pata Negra, Petit Chateau, Pimenta Brasserie – Alto da XV, Praça do Victor, Restaurante Garbo by GrandHotel Rayon, Scavollo, Slaviero Essential Curitiba Batel, Swadisht Cozinha Indiana, Tartuferia San Paolo, Thai, Zapata Mexican Bar, Outback – Park Shopping Barigui, Outback – Shopping Curitiba, Outback – Shopping Mueller. Os endereços e respectivos menus estão em restauranteweek.com.br.