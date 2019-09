O Secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, e o diretor de assuntos econômicos e tributários da Secretaria de Estado da Fazenda, Carlos Emil Kahali, estiveram, na última semana, em reunião com o superintendente do Hospital Erasto Gaertner, Adriano Lago. Entre as pautas propostas, os representantes do governo conheceram os projetos em andamento da instituição, como a nova Unidade Avançada em Paranaguá (PR), que atenderá cerca de 65% dos 150 pacientes acolhidos em Curitiba (PR) oriundos do litoral paranaense. Além disso, foi apresentado, também, o projeto do Hospice Erasto Gaertner, obra viabilizada graças à parceria oficializada em 8 de maio de 2019 entre o Governo do Estado do Paraná e a Volkswagen do Brasil, por meio do Programa Paraná Competitivo (2013). Ao encerrar a reunião, Silva e Kahali realizaram visita guiada em diversos espaços recentemente inaugurados na instituição, como o Centro de Especialidades, as novas salas da Radioterapia, a obra do Hospital Erastinho (em andamento desde janeiro deste ano) e, por último, o novo refeitório do hospital, inaugurado em dezembro de 2018.

Ao final da visita, Guto Silva mostrou-se admirado com o desenvolvimento e o trabalho realizado pela instituição: “Sempre tenho aquela boa impressão do Erasto, mas confesso que estou muito impressionado. Primeiramente com a organização, com a gestão. É isso que impulsiona e dá credibilidade para que as pessoas façam as doções, dá credibilidade para que o estado aporte mais recursos, para que as empresas e entidades possam auxiliar. E o que a gente sente aqui é isso: cuidado, zelo, carinho, não só com a relação das pessoas, que é muito evidente, mas também no carinho, no trato com a questão do recurso público.

Então, saio daqui animado , acreditando e confiando no projeto que o HEG tem de expansão, como por exemplo, o Hospital Erastinho e acredito que o papel do estado é este – estar próximo, apoiar, ouvir, olhar e compreender, porque, no final de tudo, o que vale é a vida, a garantia de qualidade de vida e aqui a gente consegue quase palpar todos esses elementos tão importantes para o desenvolvimento humano e desenvolvimento de uma sociedade mais justa”, finalizou.