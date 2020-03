Repasse de recursos beneficiará 300 mil famílias, por cinco meses

O Governo do Paraná amplia o alcance de seus programas sociais em função da pandemia do Coronavírus. O pacote social anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho na última terça-feira (24) soma R$ 400 milhões para ajudar famílias paranaenses mais vulneráveis. “É a área mais importante nesse momento”, disse o governador.

Só em ações executadas pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, os recursos chegarão a R$ 389 milhões. São R$ 89 milhões que já eram previstos para este ano dentro do programa Nossa Gente, mais o aporte extra de R$ 300 milhões para famílias em situação de vulnerabilidade, além do aumento do limite do programa Luz Fraterna, anunciados pelo governador.

“Ajudar essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social é o compromisso da gestão e, agora, com essa crise causada pelo coronavírus mostra-se ainda mais relevante”, diz o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

O repasse direto de recursos, que beneficiou a 62 mil famílias por mês nos 399 municípios do Paraná, chegará emergencialmente a 300 mil famílias, por cinco meses.

Já o Luz Fraterna ampliará por 90 dias o limite de consumo de energia elétrica de 120 kWh para 150 kWh. A medida vai incluir mais 52 mil famílias de baixa renda no benefício, atingindo um total de 217,5 mil famílias.