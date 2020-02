Renault passa a vender todos os veículos 100% on-line

Visando trazer mais praticidade e comodidade aos clientes, a Renault é a primeira montadora do Brasil a possibilitar a compra de toda a sua gama de veículos de passeio 100% on-line. Outra novidade é a integração dos veículos em estoque nas concessionárias, tornando o processo de compra mais rápido caso o cliente encontre o veículo que deseja em uma revenda próxima. O Kwid inovou ao lançar em 2018 a mais completa plataforma para a compra de veículos, o K-commerce, e desde agosto do ano passado os modelos Sandero, Logan e Stepway também estavam disponíveis nessa plataforma.

“Sabemos que os clientes estão cada vez mais conectados e fazem diversas atividades e compras on-line. O nosso e-commerce é mais uma forma prática, simples e segura de adquirir um Renault”, afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

A Loja Renault (https://loja.renault.com.br) agrega as etapas da aquisição de um automóvel, incluindo financiamento, pré-avaliação do usado e pagamento por boleto, somando comodidade e praticidade aos clientes. Com acesso por celulares, tablets ou desktops, plataforma é uma ferramenta desenvolvida com foco no consumidor brasileiro: cada vez mais conectado e que busca soluções digitais para resolver suas necessidades com rapidez, segurança e transparência.