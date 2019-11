O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, confirmou ter convidado Jair Bolsonaro (PSL) para acompanhar uma partida de sua equipe. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (15), o treinador elogiou o trabalho realizado pelo presidente.

“Eu mandei um vídeo para ele na última segunda [11]. Ele me ligou segunda à noite, depois conversamos na terça-feira [12]. Aproveitei e convidei para assistir o jogo do Palmeiras com o Grêmio [em 24 de novembro, no Allianz Parque]. Ele disse que faria o possível, mas de repente estaria com a agenda um pouco cheia.”

“Fiquei feliz por ter conversado com ele, ter retornado a ligação. É o presidente do Brasil, não é torcedor do Palmeiras, Flamengo, Botafogo ou do Grêmio, ele é presidente do Brasil. Ele tem uma bandeira só, a do país. Ele gosta de futebol, torce por todo mundo, gosta do esporte”, disse o treinador.