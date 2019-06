O Consulado Geral da República Popular da China no Rio de Janeiro, a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) e a China Chamber of Commerce of Import & Export of Foodstuffs, Native Produce & Animal By-Products realizam, no próximo dia 14 de junho, o 1º Seminário Sino-Brasileiro de Alimentação e Pecuária.

O evento tem por objetivo divulgar as exportações dos produtos agropecuários brasileiros, como forma de melhorar sua competitividade e ampliar sua presença no mercado internacional.

Participarão do seminário, entre outros, autoridades do governo brasileiro e da China, além de representantes chineses das áreas de comércio, agricultura, cooperação e investimentos.

O evento será realizado a partir das 9h, no auditório da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) – Av. General Justo, 171 / 2º andar, Centro, Rio de Janeiro.

SERVIÇO

Evento: 1º Seminário Sino-Brasileiro de Alimentação e Pecuária no Rio de Janeiro

Local: Auditório da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) – Av. General Justo, 171 – 2º andar , Centro – Rio de Janeiro (RJ).

Coorganizadores:

· Chamber of Commerce and Industry Brazil China

· China-Brazil Investment Development & Trade Center

· Jiangsu Provincial Center for Agricultural Foreign Cooperation & Communication

· Guizhou Provincial Department of Commerce

Idiomas :

Mandarim- Português / Rodadas de negócios: Inglês

Programa preliminar:

8h às 8h30

Registro

9h às 9h10

Abertura:

– Antônio Alvarenga, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura

– Xu Yuan Sheng, Conselheiro do Consulado Geral da República Popular da China no Rio de Janeiro.

– Rong Weidong, Vice-Presidente da China Chamber of Commerce of Import & Export of Foodstuffs, Native Produce & Animal By-Products.

– Xia Xiaojiang, Diretor do Jiangsu Provincial Center for Agricultural Foreign Cooperation & Communication.

– Secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Lopes.

10h30 às 11h15:

Especialistas da indústria agropecuária do Brasil e da China.

11h15 às 11h30:

Representante do setor de oleaginosas e grãos.

11h30 às 11h45:

Representante das empresas de temperos.

11h45 às 12h:

Representante do setor de carnes.

Intervalo para almoço

13h30 às 16h:

Fonte: SNA e Notícias Agrícolas