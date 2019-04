Cerca de 130.000 pessoas se reuniram nas ruas de Hong Kong, no domingo, para protestas contra as propostas revisões de suas regras de extradição.

O organizador do evento afirma que a manifestação se tornou, pelo menos, 10 vezes maior do que um protesto similar realizado em março.

O Parlamento de Hong Kong está deliberando revisões para as atuais regras. Elas permitiriam que as autoridades de Hong Kong decidam se devem realizar a extradição de um suspeito por solicitação de outros países e territórios.

Manifestantes exigiam que as revisões fossem descartadas. Atualmente, Hong Kong não possui um pacto de extradição com a China continental. Contudo, as propostas regras tornariam possível que as autoridades de Hong Kong permitissem o envio de ativistas anti-Pequim para a China continental.

Manifestantes afirmam que uma vez os suspeitos sejam entregues à China, eles não poderão esperar por um julgamento justo. Outros dizem temer que o governo chinês acuse os ativistas anti-Pequim por crime e solicite assim sua extradição.

A legislatura de Hong Kong gostaria de aprovar as revisões até o verão. Contudo, por enfrentar a possibilidade de mais protestos, os especialistas do setor legal e de negócios estão manifestando preocupações.

Com NHK