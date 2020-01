Regras para os 399 municípios do Paraná

No último ano de mandato, os prefeitos não podem fazer despesas que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem deixar recursos suficientes em caixa para quitá-las. Os gestores também estão impedidos de realizar gastos com publicidade superiores à média dos três anos anteriores do mandato e, no período que antecede o pleito, só lhes é permitida a divulgação de normas, regulamentos e editais.

O descumprimento das regras acima afronta as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), da Lei Eleitoral (9.504/1997), das normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de outros dispositivos legais. E, entre outras irregularidades, é causa de emissão de Parecer Prévio pela desaprovação das contas anuais dos prefeitos, que o TCE-PR envia às câmaras municipais.

O ano de 2020 encerra mais um ciclo quadrienal de gestão de prefeitos, iniciado em 2017. Para orientar os gestores e servidores municipais, o TCE-PR lançará, na próxima quinta-feira (30 de janeiro), o Manual de Encerramento de Mandato.

O evento de lançamento do material orientativo, válido para os 399 municípios paranaenses, será realizado das 9 às 12h30, no Parque Industrial e Logístico Portal do Porto, em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba). As inscrições estão abertas no portal da Escola de Gestão Pública do TCE-PR. Como em todas as capacitações, presenciais e online, oferecidas pela EGP, a participação é gratuita. Além de servidores da corte de contas, a capacitação terá palestrantes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

Saiba mais, clique no link: tce.pr.gov.br

Serviço

Curso:

Lançamento do Manual de Encerramento de Mandato

Cidade:São José dos Pinhais

Data: 30 de janeiro (quinta-feira)Local: Parque Industrial e Logístico Portal do Porto (Rua Francisco Muñoz Madrid, 625, Bairro Roseira)

Horário:9h às 12h30

Inscrições: Portal da EGP/TCE-PR

por @grassi_m com informações do TCE-PR e assessorias