Única regional entre os dez postos avançados da Prefeitura a não ter sede própria, a CIC vai ganhar uma Rua da Cidadania com geração de energia limpa. O novo equipamento será implantado na Vila Nossa Senhora da Luz, o conjunto habitacional mais antigo de Curitiba.

O prefeito Rafael Greca apresentou o projeto e fez o anúncio da nova Rua da Cidadania em reunião pública na CIC, nesta quarta-feira (17/7). Desenhada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) a nova estrutura terá a captação de energia solar, por placas fotovoltaicas, e também reservatório para o reuso da água da chuva.

Com anteprojeto já aprovado, segue agora à elaboração do Termo de Referência para a contratação dos projetos executivos de arquitetura e engenharia. A estimativa de investimentos na construção do equipamento é de R$ 40 milhões. “O edital de licitação para as obras deverá ser lançado no início de 2020”, prevê o prefeito.

A proposta da estrutura da Rua da Cidadania da CIC foi redesenhada com foco no aproveitamento energético. Serão 14,5 mil metros quadrados de área construída, dos quais 8,8 mil m² da ala de atendimento da rua, mais subsolo com 5,7 mil para estacionamento e serviços gerais.

“A Rua da Cidadania ficará no coração da Vila Nossa Senhora da Luz para aproximar ainda mais a Prefeitura da comunidade local. Será um equipamento revitalizador da área central da vila”, afirma o autor do projeto, arquiteto Mauro Magnabosco.

A Rua da Cidadania da CIC vai integrar os equipamentos públicos existentes, entre eles o Farol do Saber Frei Miguel Bottacin, o Cras Nossa Senhora da Luz e a Escola Municipal Albert Schweitzer, bem como a estrutura do Centro Cultural CIC, construção não finalizada e abandonada pela gestão anterior e com a retomada das obras encaminhadas.

Haverá uma ligação de pedestres desde a Rua da Cidadania até a estação Pedro Gusso, numa extensão de 250 metros, para atender tanto os usuários da Rua da Cidadania como o campus da UTFPR, localizado na antiga Siemens. Uma linha circular de microônibus fará a ligação da Rua da Cidadania ao terminal CIC-Sul.