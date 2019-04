Um estande de 430 metros quadrados vai abrigar, dias 3 e 4 de maio, no Expo Unimed Curitiba, a 15ª Mostra das Regiões Turísticas do Paraná, um dos eventos paralelos do 25º Salão Paranaense de Turismo, promovido pela Abav-PR, seccional da Associação Brasileira de Agências de Viagens.

A organização da mostra é da Paraná Turismo. O espaço será dividido em áreas temáticas, onde as 14 regiões turísticas do estado mostrarão suas atrações e seus produtos artesanais. Ali, também estarão presentes entidades como Emater-PR, Associação Brasileira de Guias de Turismo e o sindicato da categoria no Paraná.

Também farão parte do estande da 15ª Mostra a Arena Gastronomia do Paraná, com apresentação e degustação de pratos de diversas regiões turísticas e o espaço Investe Turismo, que em parceria com o Sebrae vai apresentar cases e experiências de sucesso no segmento. No dia 3 de maio o acesso ao 25º Salão Paranaense de Turismo é permitido somente a agentes de viagens, profissionais de turismo e imprensa; no dia 4, sábado, é aberto ao público em geral.

RODADA DE NEGÓCIOS

O 25º Salão terá também Rodada de Negócios agendada, que possibilita quem for ao evento marcar antecipadamente uma reunião exclusiva, de 15 minutos, com qualquer expositor, em espaço criando dentro do Salão especialmente para esse tipo de atendimento. O agendamento deve ser feito através do site oficial (salaoparanaense.com.br) e é necessário estar inscrito no evento para ter acesso. Clicando na aba “Expositor”, aparece como último item o link “Agenda – Rodada de Negócios”. Ele dá acesso a todos os expositores. Escolhido com quem quer fazer contato é só clicar sobre o nome que abre uma agenda de horário. Aí, é só escolher o horário que melhor convém, marcar e esperar a confirmação do agendamento na tela. Para facilitar ainda mais, a organização do Salão programou envio de whatsapp um dia antes para todos que agendaram encontro, com função de lembrar o compromisso.