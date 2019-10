Fazenda Rio Grande e Colombo são os dois municípios da Região Metropolitana de Curitiba que vão ser beneficiados pelo Programa Viver Mais Paraná, do Governo do Estado. Ao todo, 14 cidades paranaenses vão receber residências com a infraestrutura para atender exclusivamente pessoas idosas. O projeto deve beneficiar pessoas com mais de 60 anos que não têm casa própria e com renda de até 6 salários mínimos. Cada condomínio contará com infraestrutura de saúde, assistência social e lazer para os futuros moradores.

Segundo o governador Ratinho Junior, esse é considerado o maior programa de habitação do País para a terceira idade.

Os idososvão pagar um aluguel social de 15% do valor do salário mínimo para morar no condomínio, valor que hoje é de R$149,70. A estadia nos imóveis tem tempo indeterminado e pode acontecer com idosos sozinhos ou em casais. O presidente da Cohapar, Jorge Lange, afirma que o empreendimento visa o bem-estar das pessoas.

Algumas cidades do interior do Estado beneficiadas são: Cascavel, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati e Ponta Grossa.