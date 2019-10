Cerca de 35 mil flores fazem parte do novo paisagismo do Passeio Público, no centro de Curitiba. O parque mais antigo da cidade passa por reformas, que além dos além de novos canteiros, já plantou outras 120 mudas de árvores nativas e fez o restauro de bustos e placas. Está prevista ainda a implantação de novos assentos e postes com luminárias de LED, um deck de madeira em volta do lago e serviços de limpeza e conservação. A reforma no Passeio Público faz parte de um projeto de recuperação da região central da cidade tocado pela prefeitura.