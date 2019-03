Redes celebram o Dia do Consumidor

O Dia do Consumidor, comemorado no dia 15 de março, tem se consolidado e ficado cada vez mais conhecido pelos clientes que já esperam a data promocional para realizar algum tipo de compra, segundo pesquisa realizada pelo Google. Atentas a esse evento, a Casas Bahia e o Pontofrio prepararam diversas ações, incluindo ofertas que podem chegar a até 80% nas categorias mais desejadas pelos clientes, como smartphones, TVs, móveis e eletrodomésticos, e condições de pagamento diferenciadas para a data em todas as mais de 1000 lojas espalhadas por todo Brasil, além dos sites e aplicativos das marcas.

“O Dia do Consumidor já se tornou a data promocional com maior crescimento de vendas dentro do calendário promocional do ano”, revela Jorge Faiçal, diretor executivo comercial e marketing da Via Varejo. “Estamos bastante otimistas e nossa expectativa é aumentar as vendas em até dois dígitos em relação ao mesmo dia do ano passado”, conta o diretor. Ainda segundo o executivo, a Via Varejo vem se preparando para a demanda da data desde o começo do ano, com reforço da operação logística, do estoque das lojas e CDs e negociação com fornecedores.

Além disso, a Casas Bahia e o Pontofrio também realizaram maior investimento em mídia, no período, para comunicar todos os clientes sobre as ações das redes em homenagem ao consumidor.“Nosso volume de mídia será três vezes maior para a data”, comentou. Dentro do plano de comunicação, além de filmes em TVs aberta, as marcas vão alavancar a mídia digital com ativações nas redes sociais, entre outras ações.

Para a Via Varejo, essa data é mais uma oportunidade de homenagear os clientes, que estão no centro das decisões da companhia. Confira abaixo mais detalhes de cada iniciativa para a data.

Casas Bahia

Para a data, a rede trouxe o ex-vendedor de água na praia, Rick Chesther, famoso pelas divulgações de vídeos sobre superação e finanças pessoas, para apresentar a campanha “Economia do seu jeito. Porque aqui tem o melhor negócio!”, que traz ofertas e condições de pagamento especiais ao longo de todo o mês. Para chamar os clientes, Rick Chesther utiliza do seu bordão “pegou a visão” destacando as ofertas e condições de pagamento apresentadas, entre elas pagamento em até 24 vezes fixas no cartão Casas Bahia e no carnê ou parcelas de até 14 vezes sem juros no cartão da rede.

Pontofrio

Já o Pontofrio desenvolveu ações para empoderar e homenagear o cliente, reforçando que ele está sempre no centro das suas decisões. Entre os dias 12 e 15 de março, os seguidores da marca poderão escolher as ofertas que desejam para o Dia do Consumidor e terão o poder de decidir até mesmo como essas ofertas serão divulgadas. A ação contará com enquetes, em que os clientes poderão eleger desde a forma de pagamento, até os itens que deverão fazer parte da campanha. As ofertas das enquetes no Instagram são válidas para produtos no site da marca e estarão disponíveis por tempo limitado. Além disso, os clientes poderão parcelar os produtos em até 24 vezes sem juros no cartão da marca.