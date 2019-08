Depois da reestruturação e sinalização das barbearias em todas as cinco unidades, a rede Expert Beauty Center comemora o Dia dos Pais incentivando o encontro de pais e filhos nos cuidados com a aparência. No próximo final de semana – de sexta à domingo – pais, que forem às Barbearias Expert acompanhados dos filhos, ganham um lavado especial com o shampoo Refreshing Keune e dois bonés da rede de salões.

Além disso, o salão oferece um kit especial como sugestão para presentear o papai com corte + necessaire + Shampoo Stick, lançamento da Keune para cabelo e barba, um produto prático e ideal para viagens.

Segundo números da Euromonitor International, empresa de pesquisa que monitora o setor de beleza em 80 países, o mercado brasileiro de cuidados pessoais para homens dobrou nos últimos cinco anos e deve continuar crescendo 7,1% em 2019, quando deve se tornar o maior mercado do mundo na categoria. Um dos grandes motivos para esse crescimento é o chamado “universo barber”, que envolve serviços e produtos destinados ao público masculino.

No mês de junho, a rede inaugurou sua quinta unidade, no Shopping Jockey Plaza, a primeira com espaço fechado e exclusivo para barbearia. A nova loja deu início ao processo de sinalização de todas as barbearias da rede para atender ainda melhor a clientela masculina.