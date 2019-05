Patrícia Vieira

A rede de Hotéis Deville, fundada em Curitiba, em 1974, atualmente é formada por quatro marcas, Deville Prime, Deville Business, Deville Express e Marriott, que somam mais de 1500 apartamentos e suítes distribuídos nas cidades de Salvador, Porto Alegre, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Maringá, Cascavel, Guaíra e Guarulhos. Nos últimos anos a bandeira que não faz admiração de hotéis de terceiros investiu R$ 39 milhões em sua rede própria.

Para este ano a Rede espera crescimento de 11% e atingir um faturamento de R$ 165 milhões. Em 2022 deve iniciar a construção de um hotel de luxo em São Paulo.

DI&C: A Rede de Hotéis Deville é formada por quatro marcas – Deville Prime, Deville Business, Deville Express e Marriott Quais os diferenciais de cada uma?

Deville: Hotéis Deville Prime: Reconhecidos pelo seu conforto e sofisticação em todos os ambientes, oferecem uma experiência completa em hospedagem, com quartos espaçosos e alta tecnologia, sem contar os serviços completos e a gastronomia de qualidade. Os Centros de Convenções são modernos e sua estrutura completa e equipes especializadas estão preparadas para atender eventos de pequeno, médio e grande porte.

Hotéis Deville Business: Oferecem comodidade na medida certa para hóspedes que viajam a negócios ou a lazer. Com estrutura e serviços completos, são perfeitos para quem busca agilidade e conforto com atendimento impecável. Possuem infraestrutura completa para eventos de pequeno e médio porte, além de reuniões corporativas.

Hotéis Deville Express: Aliam o conceito de praticidade com economia. Entretanto, se diferenciam da maioria dos hotéis econômicos por manter serviços como room service e dispor de completa estrutura de eventos, lazer e gastronomia.

Marriott São Paulo Airport Hotel: O hotel de Guarulhos é a primeira franquia da Rede Marriott na América do Sul. Os rígidos padrões de qualidade exigidos pela franqueadora norte-americana são atendidos, comprovando o profissionalismo da Rede Deville.

DI&C: O foco da rede é o mercado corporativo e o segmento de eventos?

Deville: Sim, os Hotéis Deville estão estruturados para atender de maneira prioritária, as demandas dos hóspedes que viajam a trabalho, inclusive para participar de eventos. Evidentemente, os hóspedes que viajam a lazer encontram conforto, praticidade e serviços absolutamente adequados às suas necessidades.

DI&C: Qual a infraestrutura disponível nos hotéis da Rede Deville? Qual o investimento anual para manter os hotéis?

Deville: Independentemente da bandeira, os hóspedes encontrarão nas unidades Deville apartamentos confortáveis, sempre com camas box, televisores com tecnologia smart, que permitem navegar na internet e assistir, por exemplo, filmes e vídeos, como a Netflix, canais por assinatura, com programação variada, internet rápida e de qualidade grátis, com possibilidade de conectar múltiplos aparelhos simultaneamente, cofre digital, serviço de quarto 24 horas (exceto nos hotéis Express), restaurante, bar, academia, lavanderia, business center, estacionamento, espaços para realização de eventos de diferentes tamanhos. Em termos de investimentos para manter toda a infraestrutura atualizada, foram investidos R$ 39 milhões entre somente no período entre 2015 e 2018.

DI&C: O que os clientes poderão encontrar ao se hospedar em um hotel da Rede Deville? Quais os diferenciais da marca?

Deville: Além de ambientes agradáveis, bem decorados, confortáveis e seguros, o nosso principal diferencial é a atenção que os nossos colaboradores dedicam a cada hóspede, procurando antecipar suas necessidades e ultrapassar suas expectativas, de forma calorosa, profissional e simpática.

DI&C: Com 40 anos de história, como conciliar a tradição com a modernização exigida pelo segmento?

Deville: Estando permanentemente atentos às necessidades dos diferentes públicos, que mudam com o passar do tempo, investindo recursos financeiros e tempo para adequar nossos serviços, treinando exaustivamente todos os colaboradores para que atuem de maneira alinhada aos valores da Rede Deville de Qualidade, Inovação, Credibilidade e Atenção ao Cliente.

DI&C: A Rede Deville não faz administração para terceiros, são investidores e administradores dos próprios hotéis, o que constitui um perfil patrimonialista, que não é comum quando se trata de redes hoteleiras. Por que optaram por esse formato?

Deville: Os acionistas entendem que para assegurar um padrão de excelência em serviços, é fundamental deter total controle sobre as operações, incluindo aí, a manutenção e conservação das propriedades. Ao administrar para terceiros, perde-se essa autonomia, o que poderia comprometer a imagem da rede perante o mercado.

DI&C: Podemos dizer que a Rede de Hotéis Deville tem uma administração familiar? Como funcionam o controle acionário e a gestão dos hotéis?

Deville: Na verdade, o controle acionário pertence à Família Canet, porém a administração é absolutamente profissional. Há um Conselho de Acionistas que responde pelas decisões de investimentos, mas a gestão é feita por uma diretoria executiva, a partir de metas de performance para todas as áreas.

DI&C: O Brasil vem passando por uma séria crise econômica nos últimos anos, somado a essa situação, surgiram muitas opções alternativas e econômicas de hospedagem. Como o setor hoteleiro vem enfrentando essa fase?

Deville: A atividade hoteleira é, em essência, de capital intensivo. Como o acesso ao capital no Brasil é algo muito caro, mesmo fora das crises econômicas recorrentes, surgiu no final da década de 90, um modelo para financiar a construção de hotéis, na sua grande maioria, do segmento econômico, através da formação de condomínios, em que cada unidade habitacional pertence a um proprietário. Esse modelo, se por um lado, resolveu o problema da geração de recursos para a construção civil, não vem atendendo de maneira satisfatória aos investidores que, especialmente nos momentos de crise, não obtém o retorno esperado do seu investimento. Também os hóspedes desses empreendimentos, apesar de pagarem tarifas menores, sofrem com o envelhecimento dos hotéis, que em virtude da falta de recursos, não tem a manutenção e a conservação que precisariam. Isso também afeta a oferta de serviços, pois são hotéis que trabalham com quadros bastante reduzidos, impactando negativamente na experiência dos hóspedes. A aprovação de legislação que ordena esse modelo de condo-hotéis, deve impor limites à expansão dessa oferta hoteleira, melhorando o desempenho dos hotéis em operação e permitindo, desse modo, que os investidores obtenham recursos necessários para continuar investindo em seus empreendimentos e assim melhorar continuamente o padrão de serviços.

DI&C: Qual a expectativa de faturamento neste ano?

Deville: R$ 165 milhões.

DI&C: Quais as expectativas e projetos da Rede de Hotéis Deville para os próximos anos?

Deville: Nosso planejamento estratégico prevê a construção de um hotel de luxo na cidade de São Paulo, com início da operação no segundo semestre de 2022.

Perfil

A Rede Deville iniciou suas atividades em 1974 com a inauguração do Deville Curitiba, que naquela oportunidade, chamava-se Hotel Colonial.

Área de atuação: Prestação de serviços de hospedagens e infra-estrutura para eventos.

Local de atuação: Brasil

Localização: Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Maringá (PR), Cascavel (PR), Guaíra (PR), Guarulhos (SP), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Salvador (BA).

Proprietários ou acionistas: Família Canet.

Funcionários: 1.300

Projeção de crescimento para 2019:

Crescimento de 11% das receitas totais em comparação com 2018.

Porta-voz: Cícero Vilela Silva Junior, diretor de Marketing e Vendas.

História

A primeira unidade da Rede de Hotéis Deville foi inaugurada em 1974, na cidade de Curitiba (PR). O grupo foi fundado no mesmo ano por Jayme Canet Junior e João Canet Netto. Hoje, a Rede está presente em nove cidades: Salvador, Porto Alegre, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Maringá, Cascavel, Guaíra e Guarulhos.

A Rede é formada por quatro marcas – Deville Prime, Deville Business, Deville Express e Marriott – totalizando cerca de 1.500 apartamentos e suítes. Com quatro décadas de atuação, os Hotéis Deville oferecem excelente atendimento e proporcionam aos hóspedes as melhores experiências em hospedagem.