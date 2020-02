Rede de Farmácias São João abre seis novas lojas

As inaugurações foram simultâneas. Cinco lojas no Paraná e uma em Santa Catarina.



A Rede de Farmácias São João, 4ª maior do varejo farmacêutico do Brasil e maior rede do sul (RS, SC e PR) amplia a atuação nos estados do Paraná e de Santa Catarina. Foram inauguradas, simultaneamente na sexta-feira (28), cinco lojas nas cidades paranaenses de Apucarana, Dois Vizinhos, Campo Mourão, Laranjeiras do Sul, Sarandi e ainda uma unidade em Canoinhas – SC.

O presidente da rede, Pedro Henrique Brair, destaca que as lojas irão oferecer o melhor na questão de estrutura, atendimento e preços. São lojas amplas, bem localizadas, com estacionamento exclusivo para os clientes, horário estendido, sala de serviços clínicos farmacêuticos (verificação de pressão, glicose, colesterol e teste de gravidez), mix completo (medicamentos, perfumaria, conveniência, brinquedos, linha pet e bazar), além de preços competitivos.

A São João também possui distribuidora própria e compra diretamente das indústrias, tornando-se mais competitiva nos preços oferecidos. A rede líder no Rio Grande do Sul quer contribuir também com o progresso dos estados de Santa Catarina e Paraná. Cerca de 200 empregos diretos serão gerados com as novas unidades. A empresa conta com mais de 12 mil colaboradores e mais de 700 lojas. Pelo quinto ano consecutivo, a Rede de Farmácias São João recebe a honraria de farmácia mais lembrada no Rio Grande do Sul, o prêmio Top of Mind. A São João também é a empresa que mais emite notas fiscais eletrônicas de todo os seguimentos varejistas no RS, cerca de seis milhões de notas todos os meses.