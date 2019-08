O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) encerrou o primeiro semestre deste ano com R$ 1,1 bilhão em operações de crédito contratadas. O montante representa um crescimento de 35,1% na comparação com igual período do ano anterior.

Somados às contrapartidas dos próprios empreendedores, os financiamentos viabilizaram R$ 1,4 bilhão em investimentos na Região Sul, dos quais R$ 525 milhões no Paraná. Esses investimentos foram responsáveis pela manutenção e geração de cerca de 20 mil postos de trabalho e o incremento de R$ 162 milhões/ano em impostos para a Região Sul. No Estado, foram mantidos ou gerados 7,5 mil empregos.

Só no Paraná, o BRDE contratou 35,7% deste montante que correspondem a R$ 386,2 milhões em operações. Comércio e serviços é o segmento de destaque no Estado com 61% do total de recursos, correspondentes a R$ 236 milhões. Mostrando sinergia com o Governo e com o objetivo estratégico de fomentar o Estado, 58,6% dos financiamentos paranaenses foram para produtores rurais e micro, pequenas e médias empresas, valor que chega a R$ 226,3 milhões.

Esse resultado foi anunciado pelos diretores Wilson Bley Lipski (de Operações) e Luiz Carlos Borges da Silveira (administrativo financeiro) nesta sexta-feira (30) em reunião com os colaboradores do Paraná.

“O desempenho é um reflexo das diretrizes dadas pelo governador Ratinho Junior e também do comprometimento de toda a equipe do BRDE, que tem trabalhado para oferecer soluções de crédito adequadas para todos os empreendedores que acreditam no potencial de desenvolvimento do Paraná”, explica o diretor de Operações, Wilson Bley Lipski.