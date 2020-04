RECUPERADOS: 134 pacientes já foram liberados do tratamento no Paraná

Nesta quarta-feira a Secretaria Estadual de Saúde confirma 35 novos casos de coronavírus no Paraná e 4 óbitos. Os novos óbitos foram registrados nos municípios de Paranavaí (mulher de 40 anos), Pinhais (mulher de 64 anos), Curitiba (homem de 80 anos) e Guaíra (homem de 52 anos).

RECUPERADOS – No Paraná, 134 pacientes já foram liberados do tratamento. Esse dado não ainda o número de municípios de Curitiba (que possui o maior numero de casos confirmados no Estado e consequentemente, o maior número de casos recuperados).

Para mais informações e o boletim completo acessar o site www.coronavirus.pr.gov.br