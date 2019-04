Durante a Milan Design Week, entre 8 e 14 de abril, o design brasileiro de móveis, decoração e interiores foram um destaque, chamando atenção dos mais de 300 mil visitantes de todo o mundo que movimentaram a cidade de Milão no período.

Na elegante recepção, especial para convidados, promovida pela Embaixada do Brasil na Design Week, convidados do Brazilian Furniture, projeto da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário – ABIMÓVEL e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – APEX-BRASIL voltado às exportações e fomento da indústria brasileira de móveis no mundo, marcaram presença, assim como títulos consagrados da imprensa mundial e brasileira.

Os convidados foram recepcionados pelo Embaixador Eduardo dos Santos, Cônsul do Brasil em Milão, no histórico Palazzo Trivulzio, na Piazza Sant’Alessandro, de propriedade da família Brivio Sforza, da nobreza italiana, tendo como anfitriã da recepção a marquesa Marta Brivio Sforza.

As empresas do Brazilian Furniture que expuseram pela ABIMÓVEL e APEX-BRASIL, nos pavilhões de Design do Salone del Mobile.Milano, selecionadas pela criteriosa curadoria, são: Uultis, Salvatore, Ornare, Lovato, Lazz Interni, Essenza e Cristais São Marcos. No Fuorisalone, na mostra Be Brasil, expuseram, entre outras: Boulle, Butzke, Cristais São Marcos, Lovato, Salvatore, Sier, Móveis James e Ancezki (estas três últimas com o estúdio curitibano Asa Design).

Interprint com Arauco em Milão

Com sede no Brasil no Paraná, na região de Curitiba, a multinacional alemã Interprint marcou presença em Milão entre os lançamentos de diversas marcas mundiais do design. Entre elas a brasileira A Lot of Brasil, que apresentou no Salone del Mobile.Milano a coleção Fernando de Noronha, que traz entre os lançamentos padrões da Arauco, entre eles o decor Noce Marino, da Interprint.

Paranaenses na Design Week de Milão

Boulle, Lovato e o estúdio Asa Design (com as empresas Sier, Ancezki, Móveis James e Donaflor Mobília) são algumas das empresas sediadas no Paraná que brilharam na Design Week de Milão. Sediadas na região de Curitiba, elas apresentaram lançamentos tanto nos eventos fuorisalone quanto no Salone del Mobile.Milano, por meio do Projeto Brazilian Furniture, da ABIMÓVEL e da APEX-BRASIL, e nos eventos fuorisalone – a Lovato, por exemplo, esteve tanto no Salone quanto na mostra Be Brasil.