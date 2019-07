A Receita Estadual do Paraná promoveu nesta terça-feira (30) uma operação integrada de fiscalização no setor de bebidas em todo o Estado para identificar a circulação e comercialização de mercadorias sem documentação fiscal ou com documentação fiscal irregular.

Chamada de “Dose Certa”, a operação contou com a participação de 120 auditores fiscais e o envolvimento de todas as Delegacias Regionais da Receita.

Os profissionais fiscalizaram cerca de 100 empresas selecionadas e vários pontos móveis em mais de 50 municípios paranaenses.

O setor econômico de bebidas tem um importante papel na composição da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Paraná, representando praticamente 7,5% da arrecadação. De acordo com o inspetor geral de Fiscalização, Linor Nespolo, esse percentual correspondeu a cerca de R$ 2,3 bilhões no ano de 2018.

“O objetivo da operação é coibir a sonegação no setor de bebidas em geral, mas principalmente em relação às bebidas alcoólicas que tem uma carga tributária maior, evitando assim prejuízos à manutenção e ampliação dos serviços públicos para a sociedade paranaense,” disse Nespolo.

Em algumas cidades, a operação contou com a participação e apoio de policiais militares e da Polícia Rodoviária Estadual.