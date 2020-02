Receita Federal apreende mais de 300 kg de cocaína em navio no Porto do Rio

A Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (SRRF07), em trabalho conjunto com as Alfândegas da Receita Federal nos Portos do Rio de Janeiro (ALF/RJO) e de Suape, em Pernambuco, apreendeu por volta das 21h desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, 327,5 kg de cocaína pura no Porto do Rio de Janeiro.

A droga estava escondida em um contêiner com carga de granito, que foi embarcado no dia 4 de fevereiro no Porto de Suape no navio MSC Adelaide.

A Direp recebeu a informação de que houve alteração da carga dentro do porto em Pernambuco. O destino da droga (300 tabletes) era Valência, na Espanha, mas o contêiner foi retirado do navio no Porto do Rio para averiguação das informações recebidas.