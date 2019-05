Presente na nova feira voltada para os segmentos de lingerie, praia e fitness, a Vista Fair, realizada neste mês em São Paulo, o presidente da Recco, Antônio Recco, revelou que a empresa paranaense consegue manter o crescimento previsto e vai abrir loja própria em Curitiba, no futuro Jockey Plaza Shopping, cuja inauguração está prevista para dia 5 próximo.

Instalada em Maringá e com produção de 150 mil peças/mês, a marca possui 25 lojas próprias e 16 credenciados, que mudarão para franquia a partir de agora. “Acabamos de sair de uma ouvidoria da marca com mais alguns temperos para o nosso mix e fizemos várias parcerias, então, nós arredondamos o que uma loja de lingerie precisa e vamos atender essa necessidade do cliente”, adiantou o empresário para a repórter Carol Kossling.

Mas, Antônio Recco repara: “Neste primeiro semestre, a indústria brasileira teve uma queda no varejo. Por várias ações nossas, não estamos em queda, até estamos em crescimento. Porém, o nosso lojista está numa posição delicada para esse próximo semestre”. A situação desfavorável resulta “de um inverno que ainda não aconteceu, além da situação política econômica que está travando todo investimento e isso não traz emprego e gera pouco fluxo no varejo”.

Marcelo Recco, diretor comercial, completa: “A gente abraça agora um projeto varejista mais agressivo e abrangente. Estamos vindo num momento de desenvolvimento de varejo muito intenso e forte, porque a empresa, apesar de ter um foco de indústria para atendimento multimarcas, sempre teve um núcleo forte de lojas próprias”.

São mais de duas mil revendas multimarcas por todo país, em mais de 900 cidades. E aqui Marcelo repara: “Interessante que dentro das multimarcas, temos um projeto grande que está tomando um corpo mais intenso, o espaço Recco. Já temos 60 operações com este perfil”.

No Paraná, a marca continua com lojas próprias e também terá franquia, como em Maringá e Cascavel. Sobre a novidade das franquias, Marcelo conta que dez já entram nesse modelo agora e são lojas localizadas em Rondônia, Espirito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Em relação ao volume de vendas, a região Sul segue com maior representatividade, seguida pelo Sudeste e Centro-Oeste. “O foco agora, adianta Marcelo Recco, é retomar uma capilaridade no Sudeste, especialmente nos shoppings. A estratégia é de vinte a 25 franquias até 2020”.

De alta visibilidade na Vista Fair, a Recco perfilou-se ao lado de expositores relevantes no setor, como Amni – Rhodia, Berlan, Bojo Tek, Bordados Afrodite, Delfa, Doutex, Fruit De La Passion, Intima Passion, La Bamba, La Clofit, Livelle, Nilit Sensil, Ouse e Use, Pliê, Triumph, Valisere e Rosset.