O Lar dos Idosos Recanto do Tarumã pode receber em breve um Centro-Dia para idosos. A proposta foi encaminhada na tarde desta terça-feira (09) pela diretoria da instituição ao secretário Ney Leprevost, da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

Além da estrutura para abrigar idosos em regime de longa permanência, o Recanto Tarumã possui um imóvel desocupado, já equipado, pronto para a instalação de um equipamento de serviço social para o atendimento a pessoas com 60 anos ou mais, que necessitam de cuidados durante o dia e que à noite voltam para suas casas, mantendo assim os vínculos sociais e familiares.

Estiveram com o secretário Ney Leprevost o presidente do Lar Recanto do Tarumã, Antônio Carlos dos Santos Lima, o diretor de patrimônio Angeli Cassio Amora e o diretor-jurídico Carlos Roberto de Mattos. Participaram também, pela Sejuf, o diretor-geral Adayr Cabral; o diretor do Departamento de Assistência Social, Fernando Castellano; e Pricila Souza, do mesmo departamento.

Ney Leprevost lembrou que a atenção ao idoso é uma prioridade do governador Ratinho Junior e apontou o Centro de Convivência do Idoso construído em Paranavaí pelo Instituto Maurício Gehlen como referência de política pública na área.

Segundo o secretário, em 2030, haverá uma população de 22% de idosos em nosso estado e a Sejuf está trabalhando de forma intensa para ampliar a política pública para idosos.

Também foram feitas tratativas para a utilização do imóvel da mantenedora do Lar do Tarumã, a Sociedade de Socorro aos Necessitados, localizado na rua Conselheiro Laurindo, centro, com espaço para abrigar mais de 400 pessoas em situação de rua.